Тейлър Суифт бе блокирана от бразилска инфлуенсърка

Една вечер, започнала като приказка, за малко не се превърна в сцена от трилър. След като обра овациите и наградите на iHeartRadio Music Awards 2026, Тейлър Суифт се оказа в неочаквано напрегната ситуация.

Минути след като напуска елитен клуб в Лос Анджелис, певицата е пресрещната от бразилската инфлуенсърка Лизиане Гутиерес. Жената не просто се опитва да привлече вниманието ѝ – тя стига по-далеч, заставайки директно пред автомобила на звездата и блокирайки пътя ѝ.

Секунди на напрежение, бърза реакция и намеса на охраната – ситуацията е овладяна, а инфлуенсърката е отстранена без ескалация. Свидетели описват момента като „хаотичен, но под контрол“, докато екипът на Суифт действа професионално и хладнокръвно.

Въпреки неприятния инцидент, вечерта остава историческа за поп иконата. Тя си тръгва с цели седем отличия и затвърждава статута си на една от най-влиятелните фигури в съвременната музика, пише Марица. По време на речта си Суифт не пропуска да благодари на своя партньор Травис Келси, който я подкрепя неотлъчно.

Зад кулисите атмосферата също била заредена с емоции – еуфория от победите, смях и кратки моменти на отдих между ангажиментите. Именно този контраст прави случката още по-запомняща се – от блясъка на сцената до напрежението на улицата.

Инцидентът повдига въпроси за сигурността на знаменитостите и границите на фенското поведение. В ерата на социалните мрежи достъпът до звездите изглежда по-лесен от всякога, но реалността показва, че тази близост понякога може да премине опасната граница.

За Тейлър Суифт обаче финалът е ясен – още една вечер, в която талантът надделява над хаоса.