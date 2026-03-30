Тенденции при обувките за пролетта

Пролетта дойде! Това значи, че вече е време да приберем зимните обувки. И да заменим ботушите, ботите и плътните високи маратонки с по-тънки и леки обувки. Кои ще са абсолютен хит през тази пролет? Вижте тенденциите, според американското издание на "Cosmopolitan".

V-образни обувки

Точно както са модерни блузите и пуловерите с V-образно деколте, така и обувките. Тази тенденция се пренася и върху тях през пролетта. Обикновено става дума за затворени обувки, които оформят буквата V и така стават отворени. Често са на висок ток, но не винаги. Лачени, бляскави - идеални за официални събития. Създават драматичен ефект и веднага изпъкват.

T-strap токчета

Още един вид обувки, които са вдъхновени от буква. T-strap обувките се завръщат. Името идва от там, че каишката на тези обувки отпред е оформена така, че да прилича на английската буква Т. И само тя покрива крака, около нея е той е гол. На висок ток са, като са едновременно практични, но и игриви. С тях сте уверени, привлекателни дами. Танцьорите често залагат на такива токчета.

