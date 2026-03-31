Преход към дронове: Тайван изважда от употреба OH-58D

Тайванската армия се готви да създаде специални подразделения за безпилотни летателни апарати JUMP 20 в рамките на своите авиационни бригади като част от план за преструктуриране на силите, който постепенно ще замени дългогодишния флот OH-58D Kiowa Warrior, според доклад на United Daily News.

В доклада се посочва, че се очаква 601-ва, 602-ра и 603-та авиационни бригади да сформират подразделение за операции с дронове JUMP 20, натоварено със задачата да поддържа мисии с атакуващи хеликоптери, по-специално лазерно обозначаване на цели за ракетни удари AGM-114 Hellfire срещу наземни и морски цели.

Според United Daily News, дроновете JUMP 20 са предназначени да поемат ролята за привличане и обозначаване на цели, която понастоящем е свързана с OH-58D Kiowa Warrior, разузнавателен и огнева поддръжка хеликоптер, който е в експлоатация повече от две десетилетия.

В доклада се казва, че армията планира да пенсионира флота OH-58D през следващите две години, въпреки че графикът изглежда обвързан с пристигането на заместващите способности.

JUMP 20 е средноразмерен безпилотен летателен апарат клас 3 с вертикално излитане и кацане и неподвижно крило, което му позволява да комбинира независимо от пистата разполагане с предимствата на издръжливостта на конвенционален самолет с неподвижно крило, пише Defence Express.

Тази платформа е подходяща за предно разузнаване,

постоянно наблюдение и мисии за лазерно обозначаване. Безпилотният летателен апарат ще идентифицира и проследява цели, след което ще осигурява лазерно насочване за ракети Hellfire, изстреляни от атакуващи хеликоптери.

Тази оперативна промяна отговаря на ключово изискване на бойното поле: разширяване на обхвата на сензорите, като същевременно се намалява рискът за екипажите. Използването на дронове за обозначаване на цели позволява на пилотираните хеликоптери да останат по-далеч от оспорваното въздушно пространство, като същевременно използват прецизно насочвани оръжия.

В доклада се посочва още, че се очаква мисията за огнева поддръжка, изпълнявана в момента от OH-58D, да премине към въоръжена програма UH-60M Black Hawk.

Според доклада тайванската армия проучва проект „въоръжен Black Hawk“, който ще модернизира съществуващите хеликоптери UH-60M с комплекти за ракетно насочване Hellfire и свързани с тях системи за управление на огъня.

Според съобщенията, Lockheed Martin, оригиналният американски производител, вече е започнал да представя на армията брифинги относно концепцията за модернизация.

Ако бъде внедрена, промяната ще преназначи мисиите за пряка огнева поддръжка от по-малката платформа OH-58D към по-способната UH-60M, докато безпилотните системи ще поемат ролята на разузнаване и маркиране на цели.