Извратеняци изровиха трупа на убита моделка и задигнаха главата ѝ

Тялото на убита моделка е било обезглавено, като главата е била открадната, след като извратен извършител е изкопал трупа от гроба ѝ, съобщават медии.

Памела Дженини - 29-годишен модел и предприемач, която има участия и в риалити формати в Италия - е била намушкана до смърт на балкона си в Милано през октомври миналата година. Според властите зад убийството стои бившият ѝ партньор - заможен 52-годишен мъж, който я преследвал и отчаяно се опитвал да я убеди да се съберат отново.

Когато в понеделник тялото ѝ е трябвало да бъде преместено към последното му място за покой, служителите в гробището се притеснили - ковчегът не се затварял както трябва, а по него имало разхлабени винтове, съобщава италианската агенция ANSA. Когато отворили ковчега, истината се оказала шокираща - главата на красивата моделка липсвала. Прясно нанесеният силикон по уплътнението подсказвал, че тялото - което е било погребано вече пет месеца след убийството - наскоро е било обезглавено, пише New York Post.

Полицията смята, че в посегателството върху тялото са замесени трима или четирима души, макар че на този етап не е ясно на какво се основава това предположение. Властите все още не коментират възможен мотив. Случаят се разследва като поругаване на труп и кражба на човешки останки - престъпление, за което се предвижда до седем години затвор, съобщава L’Unione Sarda.

Дженини е била намушкана над 24 пъти на балкона си - предполагаемо от италианския бизнесмен Джанлука Сончин, който не понесъл раздялата им след едногодишна връзка.

Смята се, че той е влязъл в апартамента ѝ с ключове, които все още е притежавал.

Малко преди нападението моделката написала на свой приятел: "Страх ме е. Този човек е напълно луд… не знам какво да правя."

Преди полицията да успее да реагира, тя е била чута да крещи "Помощ", докато е била нападана с нож.

По информация на разследващите, Сончин е направил опит да отнеме живота си, като се е нарязал два пъти в областта на гърлото, за да избегне ареста. В момента той остава в ареста, обвинен първоначално в преследване, а впоследствие и в убийството на бившата си партньорка.