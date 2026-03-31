Могат ли държавите от Персийския залив наистина да останат извън войната с Иран?

Войната на президента Доналд Тръмп срещу Иран е почти от месец и, както се очакваше, най-засегнатите страни са шестте членки на Съвета за сътрудничество в Персийския залив (GCC). Въпросът сега е дали тези шест правителства няма да видят друг избор, освен да рискуват всичко, като влязат във военната битка редом със САЩ и Израел.

Иран е насочил атаките към държавите от Персийския залив в много по-голяма степен, отколкото към Израел: 83% от иранските ракети и дронове са били насочени към GCC, за разлика от само 17%, насочени към Израел. Обединените арабски емирства са понесли най-много атаки: към 26 март Иран е извършил 2187 атаки, при които са загинали 8 души и са ранени 161. Кувейт е втората най-целенасочена държава с 951 атаки, довели до 5 смъртни случая и 103 ранени. Саудитска Арабия е третата с 802 атаки, довели до 3 смъртни случая и 15 ранени, пише за Responsible Statecraft Анел Шелайн, доктор, научен сътрудник в програмата за Близкия изток в Института „Куинси“.

Фокусът на Техеран върху ОАЕ може да отразява факта, че Абу Даби нормализира отношенията си с Израел през 2020 г. Кувейт обаче не е нормализирал отношенията си с Израел и въпреки това е претърпял втория най-голям брой атаки, което показва, че физическата близост както на ОАЕ, така и на Кувейт може също да повлияе на решенията за насочване. Всички държави от GCC имат тесни партньорства за сигурност със САЩ и са домакини на американски военни съоръжения, което ги прави цели от гледна точка на Иран.

На 14 март иранският външен министър Арагчи призова „братските съседи да изгонят чуждестранните агресори“, чиято „единствена грижа е Израел“, играейки с широко разпространеното схващане, че САЩ са много по-ангажирани със сигурността на Израел, отколкото тази на техните партньори от GCC, както се вижда от надпреварата за осигуряване на прехващачи през първите седмици на войната.

Въпреки големия обем атаки, противовъздушната отбрана на GCC е до голяма степен успешна в защитата на населението им, както се вижда от големия брой атаки и относително ниските нива на жертви. И все пак войната представлява много по-голяма заплаха за дългосрочния икономически модел на GCC. Някои спекулират, че атаките срещу държавите от Персийския залив биха могли да изплашат хилядите работници от Южна и Югоизточна Азия, които са гръбнакът на техните икономики: досега повечето от убитите са от тази по-ниска класа работници, а не от граждани на Персийския залив.

Въпреки това, обещанието за работа вероятно ще продължи да привлича отчаяните за възможността да издържат семействата си. За разлика от това, богатите емигранти е по-малко вероятно да се завърнат. ОАЕ и Катар по-специално разчитат силно на репутацията си за лукс и блясък, което е привлякло хиляди богати емигранти и влиятелни личности. Много от тях ще напуснат поради заплахата от евентуален бъдещ конфликт. Чуждестранните инвеститори, туристите и транзитните пътници също може да се завърнат бавно, а някои може да избегнат региона напълно.

Това е особено опасно за Саудитска Арабия, в момент, когато престолонаследникът Мохамед бин Салман е инвестирал стотици милиарди долари във „Визия 2030“, плана си за намаляване на икономическата зависимост на кралството от изкопаеми горива. Въпреки че Саудитска Арабия има най-голямата икономика в региона, тя има и най-голямото население в GCC, което означава, че има по-малки маржове от ултрабогатите държави като ОАЕ и Катар, които могат спокойно да издържат своите малки граждани.

Тази фундаментална уязвимост към регионална нестабилност доведе до решението на престолонаследника да деескалира напрежението с Иран, което доведе до нормализиране на отношенията през март 2023 г.

И все пак почти веднага след като Тръмп започна войната, се появиха съобщения, че Саудитска Арабия е призувала САЩ да атакуват Иран, като Washington Post цитира четирима анонимни служители на 28 февруари. На 24 март New York Times също съобщи, че Рияд настоява САЩ да продължат войната. Саудитското правителство категорично отрече това, въпреки че външният министър принц Файсал бин Фархан бин Абдула заяви, че търпението на кралството има граници и че си запазва правото да отблъсне иранската агресия.

От една страна, както Израел, така и САЩ оказват силен натиск върху страните от Персийския залив да атакуват активно Иран или поне да позволят на американците да извършват атаки от тяхна територия, което държавите от GCC досега отказват. Възможно е съобщенията за подкрепата на престолонаследника за американските атаки срещу Иран да са измислици, обслужващи този дневен ред.

От друга страна, въпреки че Рияд първоначално може да се е опитал да предотврати войната, сега, когато тя е започнала, Мухаммед бин Салман може просто да смята, че е за предпочитане САЩ да обезвредят Иран, отколкото да го оставят ранен, но още по-параноичен и опасен.

ОАЕ изглежда настоява държавите от Персийския залив да се обединят

по-тясно с Израел и САЩ. „Мисля, че пълномаслената атака на Иран срещу държавите от Персийския залив всъщност ще засили ролята на Израел в Персийския залив“, каза Анвар Гаргаш, виден съветник на президента на Емирствата Мохамед бин Зайед. „[Много] от нас в Персийския залив днес не виждат ракетите, идващи от Израел; виждаме ракетите, идващи от Иран.“

В тази връзка, в публикация от 24 март в X, заместник-началникът на полицията на Дубай написа:

„О, хора от Арабския залив... засилете сътрудничеството си с Израел - това е съвет. Няма нищо добро в страните от региона.“ Това предизвика значителен отпор: саудитският коментатор Турки Ал Румайх публикува следния отговор: „Какво предложи Израел на своите съюзници в региона по време на тази война?“ Главният изпълнителен директор на кувейтския мозъчен тръст Абдулазиз Ал Анджери определи Израел като „бреме за сигурност, морал и стратегия“ и предупреди, че доверието в него е равносилно на „доверие в източника на опасност“.

Междувременно се разпространяваха спекулации, че Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) е бил инфилтриран от Мосад и че ударите по ключови съоръжения в Персийския залив всъщност са част от опита на Израел да подтикне GCC да се присъедини към войната.

Ако обаче повечето държави от Персийския залив не изглежда вероятно да нормализират отношенията си с Израел в резултат на войната, това оставя въпроса как ще се справят с новооткритите си уязвимости. Осем дни след като Израел удари Доха на 9 септември, Саудитска Арабия и Пакистан подписаха споразумение за взаимна отбрана. На 4 февруари Египет и Турция подписаха споразумение за военно сътрудничество. Наскоро в Рияд външните министри на Саудитска Арабия, Пакистан, Турция и Египет обсъдиха възможността за четиристранен пакт за сигурност по настояване на Анкара.

Американските бази се оказаха по-скоро пречка, отколкото източник на сигурност, въпреки че държавите от Персийския залив инвестираха толкова много в отношенията със САЩ в областта на сигурността, че преходът от тях би бил едновременно скъп и бавен. И все пак държавите от Персийския залив би било разумно да обмислят алтернативи, както писах в доклад за Института Куинси, публикуван само два дни преди Тръмп да започне тази война, която така опустошила техните икономики и общества.

Тръмп е казал на помощниците си, че очаква конфликтът да приключи до няколко седмици. Но с разполагането на хиляди допълнителни американски войски в региона, не е ясно до каква степен неговите забележки са предназначени да успокоят неспокойните пазари и да понижат цените на петрола.

Междувременно Иран позволи на шест кораба да преминат през Ормузкия проток на 23 март, което е малка част от историческия среден брой от 138 кораба на ден. Въпреки че страните от Персийския залив са най-пряко засегнати, целият свят усеща последиците от ненужната война на Тръмп.