Енрике Иглесиас се показа с 3-месечното си бебе

Енрике Иглесиас разтопи сърцата на феновете с последната си публикация в Instagram. През уикенда 50-годишният певец постна в профила си в социалната мрежа мило видео с най-малкото си дете.

Виждаме как 3-месечного бебе лежи в тревата, после как изпълнителят го изправя и двамата си танцуват. Феновете са учудени колко бързо расте бебчето. То е момче, казва се Ромео и се роди през декември.

А в поста си Енрике обяснява, че видеото е дирижирано от дъщерите му - Луси и Мери.

Иглесиас и Анна Курникова са заедно от 2001 г.

