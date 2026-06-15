Даниела Везиева: Крайно време е да не лъжем повече за бюджета

Управляващите твърдят, че хазната е празна, а опозицията отрича това. Между тези две позиции обаче стои цялата българска икономическа реалност - милиарди левове, дефицити и заеми, които пряко засягат всеки българин.

Според бившия министър на икономиката и член на СИНПИ Даниела Везиева новото правителство е наследило тежка ситуация - както във фискален, така и в по-широк икономически план, независимо от отчетения ръст на БВП.

"Истината е, че новото правителство наследи тежка ситуация и фискална, и като цяло икономическа, независимо от ръста на БВП - това, което се случи в последните години с дефицитите, които бяха повече от маастрихтските изисквания, доведоха до тази ситуация. Нормално е опозицията да говори по този начин, това им е работата. Това, което за мен е по-важно, е, че всички ние сме се фокусирали върху бюджета, но нека не забравяме, че бюджетът е функция на програми. Крайно време е да видим на масата управленска програма, за да разберем как ще се развиваме, как ще преодолеем тези предписания от Европейската и какви мерки ще предприемем за овладяване на ситуацията", коментира тя в студиото на "Денят ON AIR".

Бюджетът не може да се гледа отделно от управленската програма

По думите на Везиева страната все още е в ситуация, в която процедурата може да бъде овладяна, ако бъдат представени достатъчно убедителни мерки за намаляване на разходите.

"От това какви мерки ще предложим на Европейската комисия, зависи по-нататъшната процедура. Ние имаме време, в което може да представим мерките си и трябва да убедим ЕК, че мерките, които представяме, са тези, които ще доведат до фискална дисциплина и ще овладеят ситуацията с превишаването на разходите. Приходната част е добра, но друг е въпросът какво е качеството ни на приходите. Имаме растеж на потреблението, в него делът на индустрията и на производството е много нисък", допълни тя в ефира на Bulgaria ON AIR.

Според бившия икономически министър е нормално правителството да иска да получи пълна картина за състоянието на публичните финанси.

"Преди влизането ни в Еврозоната говорихме за това колко са "масажирани" числата, други ги нарекоха "счетоводни трикове", но в крайна сметка остана усещането на това, че имаше немного прозрачни процеси и процедури. Фактът, че не се взе данък дивидент на банките, е сериозна дупка в бюджета за следващата година. Крайно време е да не лъжем повече, а да направим правилните структурни реформи така, че да имаме устойчив и балансиран бюджет в следващите 3 години, и то с дефицит под 2 - нещо, което не можем да постигнем през 2026 година, но е нещо, което трябва да се случи в следващите години", посочи Везиева.

Нужда от корекция на макрорамката и реформи

Даниела Везиева смята, че кабинетът може да поиска корекция на макрорамката, като представи собствената си визия за развитието на държавата.

"Надявам се, че ще го направят, защото това е правилният подход в тази ситуация. Не знам дали влязохме в Еврозоната с лъжа, но докладът на Европейската комисия е доста негативен. Там се отчитаха и демографските проблеми, и автоматичното увеличаване на доходите, липсата на производителност, за проблемите в образованието. Ние сме с много ниска безработица, а има безкрайна липса на кадри. Трябва да се направи реформа, която да е изцяло ориентирана към ефективността на публичната услуга", добави тя.

По думите ѝ реформите не трябва да се правят на принципа "всички под общ знаменател", защото в различните сектори има различна реалност. Везиева припомни, че все още има лекари, които работят срещу изключително ниски възнаграждения, а в администрацията има началници на отдели със сравнително ниски заплати.

"Не трябва да слагаме всички под общ знаменател. Трябва пълна реформа, трябва да е ориентирана към резултати. Ако някой каже, че сега, като накараме държавните служители да си плащат осигуровките и това ще има сериозен ефект във фиска, не е точно така. Ние няма как да намалим размера на индивидуалните възнаграждения. За да си плащат осигуровките, трябва да им се качат възнагражденията. Ако в момента се пипне плоският данък, това означава да си убием средната класа", подчерта бившият министър на икономиката.

Цени, вериги и "Кошница с грижа"

В края на разговора Везиева беше попитана дали пазарува в големите търговски вериги и дали вижда разлика след въвеждането на "Кошница с грижа".

"Виждаме, виждаме и всички други промоции, които текат. Някои са на по-изгодни цени. При други се объркваш и не знаеш какво точно е намалението. Трябва да следим всички цени, дори тези на промоции. Ситуацията във веригите е деликатна, но защо говорим само за стоките, които са българско производство? Защо тези 15% не включват стоките, които идват отвън и са по-скъпи?", коментира тя.