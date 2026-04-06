Лили Иванова и Васил Найденов се простиха с Михаил Белчев ВИДЕО

Двама от най-големите български музиканти, Лили Иванова и Васил Найденов", се простиха с композитора Михаил Белчев, който почина днес.

"Твоето творчество остава вечно!", написа Лили Иванова. "Скъпи приятелю, Михаил Белчев, почивай в мир! Поклон пред големия български поет, композитор и певец Михаил Белчев!"

"Ти сложи най-красивите думички в устата ми, които ще останат и след нас!", написа на свой ред Васил Найденов.

"Светъл път към вечността!", допълни той.

За песните си незабравимият творец получава първи награди от фестивала "Златният Орфей" през 1969, 1984, 1990, 1998 година. Същата награда за цялостно творчество му е присъдена през 1996 година.

От средата на 70-те години на 20-и век Михаил Белчев е сред най-продуктивните и талантливи автори на текстове в българската поп и рок-музика. Негови са текстовете на шлагери като "След десет години", "Жалба за младост", "И утре е ден" и много други (повече от 200).

През годините работи с изтъкнати композитори като Зорница Попова, Александър Бръзицов, Борис Карадимчев, Мария Нейкова, Стефан Димитров, Найден Андреев, Стефан Диомов, Хайгашот Агасян, Щурците, ФСБ, Импулс, Огнян Георгиев и др.

Има многобройни отличия за текстове, сред които са "По първи петли" – "Златният Орфей" 80 – II награда, "Моя любов" – "Златният Орфей" 84 – I награда, "Огън и дим" – "Златният Орфей" 97 – Голямата награда, "Пак ще се прегърнем" – "Мелодия на годината" 83...

Белчев е автор на повече от 50 песни, сред които най-популярни са "Булевардът" (по текст на Миряна Башева, която често се приема като неофициален химн на столицата и заради която бива удостоен със званието "Почетен гражданин на София"), също "Двойникът", "Къде сте, приятели" и др.

Дал е заглавия на множество албуми на известни български изпълнители – "След десет години" на ФСБ, "Майчице" на Георги Христов, "Пътят" на Ваня Костова, "Готови ли сте за любов" на Лили Иванова, "Ще продължавам да пея" на Йорданка Христова, "Хиромантия" на Милица Божинова.

БНТ е осъществила 8 филма с негови песни: "Къде сте, приятели", "Двойник", "Канто либре", "Щурец на паважа", "Късна любов", "Бяла истина", "Един наивник на средна възраст“ – в поредицата "Умно село" и "Музикални следи – Михаил Белчев".