Как поведението ни зад волана може да ни спести гориво?

Само с поведението зад волана можем да спестим до 20% от разхода на автомобила, твърдят автоексперти.

Ето някои основни съвети: Плавно спиране, като се използва само инерцията на колата, изключване на климатика, избягване на задръствания и внимателно планиране на маршрута. При престой или спиране на светофар, може да се изключи двигателя. От значение е и редовното обслужването на автомобила и гумите.

Ключово за пестенето е избягването на тапите в града, посочва bTV. За дълъг път включването на автопилота пасти значително литрите в резервоара.

Експерти съветват да караме на правилното предавка, мит е че ниските обороти пестят гориво. Спрямо багажа и модела двигател в комбинация със шофьорските тактики за пестене може да изгорим с до 30 процента по малко гориво. Като автомонтьор Светослав Испиридонов добре познава как работи автомобила, съответно и как пести.

"Най-икономично е да използваме двигателя повече за спирачка. Ето пред нас светофарът е червен. В момента автомобила е на скорост пуснали сме газта и във последния момент натискаме спирачката и освобождаваме от скорост. Равномерното шофиране спестява до 10% от горивото, казва от опит Светослав.

"Ето сега ще ви покажа агресивно шофиране. Набиране и много високи обороти, виждаме завой - намаляваме рязко, след което изправяме завоя и пак се тръгва с агресия. Това нещо води да много голям разход на гориво", казва Светослав.

Със "старт стоп" системата, или изключване на двигателя, когато спрем се пестят около 2% гориво. "Когато не си сменяме консумативите като масла и филтри навреме разхода е много по-голям", казва Испиридонов. И допълва - климатика харчи до литър на 100 километра.

За да спестим, гориво трябва да внимаваме и какво е налягането на въздуха в гумите, на всеки един автомобил фабрично е написано колко бара трябва да има във тях. Гориво може да спестим и като в багажника оставим само необходимото оборудване и махам всичко ненужно. Цената на колонката е болезнена тема за повечето шофьори.

"В България имаме най-ниските цена на горивата в цяла Европа, така че мисля че нямаме основание да се оплакване от цената на горивата", казва Теодор.

Въпреки това най-икономично си остава с колелото.