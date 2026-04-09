Седем песни будят астронавтите от Артемис 2, вижте плейлиста

От мисиите Gemini в средата на 60-те години на миналия век NASA спазва традицията да пуска музика, за да събужда астронавтите и да им сигнализира за началото на работния ден.
За мисията Artemis II екипажът лично е избрал официалните си песни за събуждане, а от NASA ги добавят в плейлист, който всеки може да чуе, предава бТВ.
Плейлистът е дълъг 28 минути и 25 секунди и включва следните песни:
Sleepyhead - Young and Sick
John Legend ft. André 3000 - Green Light
The Freddy Jones Band - In a Daydream
Chappell Roan - Pink Pony Club
CeeLo Green - Working Class Heroes
Mandisa - Good Morning, ft. TobyMac
Glass Animals, Denzel Curry - Tokyo Drifting