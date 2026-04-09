Седем песни будят астронавтите от Артемис 2, вижте плейлиста

Записът е дълъг точно 28 минути и 25 секунди

09.04.2026 | 08:40 ч.
Снимка Фейсбук

От мисиите Gemini в средата на 60-те години на миналия век NASA спазва традицията да пуска музика, за да събужда астронавтите и да им сигнализира за началото на работния ден.

За мисията Artemis II екипажът лично е избрал официалните си песни за събуждане, а от NASA ги добавят в плейлист, който всеки може да чуе, предава бТВ.

Плейлистът е дълъг 28 минути и 25 секунди и включва следните песни:

Sleepyhead - Young and Sick

John Legend ft. André 3000 - Green Light 

The Freddy Jones Band - In a Daydream

Chappell Roan - Pink Pony Club

CeeLo Green - Working Class Heroes 

Mandisa - Good Morning, ft. TobyMac

Glass Animals, Denzel Curry - Tokyo Drifting

Тагове:

артемис луната плейлист седем песни
