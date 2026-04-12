Триумфалната арка на Тръмп ще е 76 метра

Белият дом представи чертежи за арка с височина 76 метра, която Доналд Тръмп иска да бъде построена в столицата на САЩ, съобщи BBC.

Новият паметник, наречен „Арката на Тръмп“ в знак на почит към парижкото му вдъхновение, ще бъде „НАЙ-ВЕЛИКАТА и НАЙ-КРАСИВАТА Триумфална арка навсякъде по света“, заяви президентът на САЩ в социалните мрежи в петък.

Администрацията заяви, че официално е подала плановете до Комисията по изящни изкуства,

съставена от съюзници на Тръмп, която ще разгледа предложението следващата седмица.

Арката е само един от спорните проекти на Тръмп за преобразяване на Вашингтон в неговия емблематичен стил, като плановете му за бална зала в Белия дом в момента са обект на съдебна битка.

Ако бъде одобрен, паметникът ще бъде по-висок от сградата на Капитолия на САЩ и Мемориала на Линкълн.

„Това ще бъде прекрасно допълнение към района на Вашингтон, окръг Колумбия, на което всички американци ще се радват в продължение на много десетилетия напред!“, написа Тръмп в Truth Social.

Чертежите на арката изобразяват златен надпис „Една нация под Бог“, увенчан с два златни орела и златнокрилата Дама на свободата. В основата ще има статуи на златни лъвове.

„Арката ще подобри преживяването на посетителите в Националното гробище Арлингтън

семействата на загиналите и всички американци, служейки като визуално напомняне за благородните жертви, понесени от толкова много американски герои през нашата 250-годишна история, за да можем да се наслаждаваме на свободите си днес“, заяви говорителят на Белия дом Дейвис Ингъл в изявление.

Белият дом не е споделил информация за това как ще бъде финансирана арката. Тръмп вече е заявил, че тъй като проектът му за бална зала е „напълно финансиран“, част от останалите пари ще бъдат използвани за финансиране на арката.

Когато президентът обяви проекта миналата година, той каза, че иска арката да бъде базирана на Триумфалната арка във Франция и тя да посреща хората в столицата на страната от Националното гробище Арлингтън, когато преминават през Мемориалния мост към града.