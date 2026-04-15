W.A.S.P. със специален концерт на 9 декември в София

Зрелищен концерт на W.A.S.P. ще се състои на 9 декември тази година в София, Интер Експо Център, от 20.00 часа. Една от най-известните, скандални и противоречиви хеви метъл банди в света идват със специалното си шоу "1984 to HEADLESS", на коeто ще чуем хитовете от първите им четири култови албума, като събитието в столицата е организирано от BGTSC.

В историята на рокендрола са много малко групите, подбуждали любовта, омразата и първичните емоции така, както W.A.S.P. Още от самото начало, малките зали в Калифорния, а по-късно и в много страни по света, на Крилатите убийци им е забранено да свирят и представят шоуто си на живо. Уникалният шок-рок стил на групата провокира религиозните организации, местните градски съвети, правителства, дори сенатът във Вашингтон провежда изслушвания в опит да забрани продажбата на записи и да спре "погрома" на сцените, където свирят.

Основателят на групата, фронтмена Блеки Лоулес, успешно ръководи групата над 40 години. Той е нейн вокалист и основен автор на песните още от самото ѝ начало. Уникалната му външност, социалните и политическите му изказвания извеждат групата до световни висоти. Продадени са милиони записи и е оставено наследство от множество разпродадени шоута по целия свят.

Билетите влизат в продажба от този петък, 17 април, в мрежата на Eventim.bg в цялата страна.