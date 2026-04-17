Балтийски кехлибар в грижа за кожата и косата

Балтийският кехлибар не е просто вкаменена смола. Той представлява сложна органична матрица, формирана преди повече от 40 милиона години. Докато в миналото е бил ценен заради естетиката си, днес западните дерматолози го разглеждат като биостимулатор.

За разлика от кехлибара, добиван в Доминиканската република или Мексико, само балтийският, наричан Succinite, се смята, че притежава уникалния химичен профил, необходим за терапевтични цели.

Този ценен ресурс се добива основно по крайбрежието на Балтийско море (най-вече в Полша и Литва), където се извлича от дълбоките пластове на т.нар. „синя земя“ или се събира ръчно от брега след силни морски бури.

Ако в магазините за козметика видите продукти за коса и кожа, обогатени с балтийски кехлибар, ето какво трябва да знаете за него.

Какво го прави толкова специален?

Балтийският кехлибар има богат химичен профил

Западните лабораторни анализи разкриват, че ползите от кехлибара се дължат на синергията между няколко групи активни съединения е него, като:

1. Янтарна киселина – Наричана още клетъчното гориво. Тя е ключов участник в Цикъла на Кребс - процесът, чрез който клетките ни генерират енергия. В .козметиката янтарната киселина действа като нежен ексфолиант (по-щадящ от салициловата киселина) и мощен антиоксидант.

2. Терпени и терпеноиди - Тези съединения са „имунната система“ на древното дърво. Върху човешката кожа е известно, че имат силно антибактериално и противовъзпалително действие. Западни изследвания посочват, че терпените в кехлибара ускоряват заздравяването на микрорани и успокояват акнеични състояния.

Източник: Балтийски кехлибар: Природното злато за красиви кожа и коса