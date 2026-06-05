Дронове срещу реактивни самолети: Струва ли си да се харчат милиарди?

Въпреки че дроновете сега са критична част от бойното поле, се задават въпроси дали е финансово разумно да се харчат милиарди за пилотирани платформи, когато последните глобални конфликти демонстрираха хаоса, който безпилотните платформи могат да причинят.

Когато нацистка Германия изстреля летящи бомби V-1 през 1944 г. през Ламанша, към Великобритания, тя фундаментално оспори преобладаващата икономика на войната. Евтини, безпилотни и груби, тези „бързещи бомби“ бяха технологично по-ниски от изтребителите, доминиращи в небето по време на Втората световна война.

Но това, което направиха, беше да накарат Великобритания да харчи повече за прихващане на входящи ракети, отколкото германците са харчили за производството им, пише Business Today.

Осемдесет и две години по-късно, относително по-евтините безпилотни системи отново пренаписват икономиката на войната. Независимо дали в Украйна, Червено море или Западна Азия, дроновете, струващи няколко хиляди долара, все повече заплашват военни активи на стойност милиони. В няколко случая държавите разполагат скъпи системи за противовъздушна отбрана, за да неутрализират тези евтини атаки.

Дебатът вече не е само за това дали дроновете могат да допълнят изтребителите. По-големият въпрос е икономически: как Индия трябва да разпредели ограничените си отбранителни ресурси в момент, когато по-евтините, безпилотни технологии представляват предизвикателство за самото водене на война?

Географското местоположение на Индия, с двама съседи, въоръжени с ядрено оръжие, я поставя в трудна ситуация. Предвид индустриалния капацитет на Китай, равни военни разходи може да не са най-добрият вариант. „Индия има спорни граници с двама противници със силни военновъздушни сили, а бойната въздушна мощ е част от тяхната военна стратегия. Те ще разположат своите военновъздушни сили срещу нас“, казва военновъздушният маршал Диптенду Чоудхури (в оставка), учен по военновъздушни сили.

Дронове или реактивни самолети?

Предизвикателството за Индия би било да получи максимално военно предимство за всяка похарчена рупия, без да се ангажира прекалено с платформи, които биха могли да станат твърде скъпи за поддръжка в ожесточени конфликти.

По-евтините вектори и дронове с голям обсег запазват най-скъпия и незаменим актив - обучения пилот. „(Последните глобални) конфликти показаха, че системите за изстрелване от повърхността могат да постигнат процент на унищожаване на самолети, които правят конвенционалните въздушни операции близо до фронтовата линия непосилно скъпи“, казва бившият заместник-началник на индийските военновъздушни сили (IAF), маршал на авиацията Анил Хосла (пенсиониран). Възможностите на изтребителите към днешна дата надминават тези на дроновете. Освен това, човекът в цикъла е от решаващо значение за определени бойни решения.

VEDA Aeronautics е сключила договор за доставка на система за интелигентни безпилотни боеприпаси за индийските военновъздушни сили (IAF). Базираният в Нойда стартъп разработва и дронове Air Dropped Canisterized Swarm за IAF, позволяващи на транспортни самолети като Boeing C-17 Globemaster III, Lockheed Martin C-130J Super Hercules и Airbus C295 да извършват ударни мисии на далечни разстояния.

Дебатът за ефикасността на дроновете спрямо изтребителите идва в момент, когато ВВС на Индия получиха одобрение от правителството за закупуване на 114 изтребителя Rafale на приблизителна цена от 3,25 трилиона еврейски долара (около 36 милиарда долара). Местният производител на самолети Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) е сключил договор с ВВС за доставка на 83 местни леки бойни самолета LCA MK1A. Графикът за доставка е забавен, тъй като GE Aerospace все още не е доставила авиационни двигатели за тези изтребители. През септември 2025 г. ВВС на Индия поръчаха още 97 LCA MK1A във втория транш.

Най-силният аргумент в полза на пилотираните летателни апарати е тяхната многократна употреба. Крилата ракета или дронът Камикадзе може да се използва само веднъж и само в една роля. От друга страна, изтребител може да изпълнява множество мисии и може да променя ролята си, като променя оръжейния си пакет. Експертите са на мнение, че е необходимо да се вземе предвид пълният експлоатационен живот на самолета и да се сравни цената на удар на съвременен многоцелеви изтребител с тази на дистанционна ракета или дрон камикадзе.

Размерът на индийския пазар на военни дронове достигна 597,88 милиона долара през 2025 г., според доклад на IMARC Group. Прогнозира се пазарът да достигне 1,9 милиарда долара до 2034 г., като нараства с темп от 13,82%.

Китай разработва нови проекти за изтребители на всеки 10 години

и може да получи бойния самолет от шесто поколение пред САЩ. В същото време, обединената военна организация на Китай, Народноосвободителната армия, която служи като основни въоръжени сили на страната, се фокусира върху разработването на способността за свързване на дронове с голям обсег с платформа за разузнаване, наблюдение и скаут, за да поразяват вражески цели. Според оценките, Китай може да произвежда 500 000 дрона FPV (First Person View) месечно и да увеличи производството до 700 000 по време на война.

Сравнението на разходите за единица може да направи конкуренцията изкривена срещу изтребителите, а дроновете и крилатите ракети биха изглеждали очевиден избор. Но експертите предупреждават срещу такъв опростен анализ.

Максимизирането на възпирането за похарчените долари е най-голямото предизвикателство пред индийските въоръжени сили сега. За Индия е трудно да се конкурира с Китай и Пакистан по всяка платформа. Парадоксът за отбранителните плановици, които се опитват да изградят устойчиво възпиране, не е само военен, но и икономически.

Възпирането, казано по-просто, е изискване друга държава да се въздържи от нещо. За тази цел Индия трябва да представи своята Национална стратегическа политика, за да комуникира недвусмислено целите си пред двамата си противници.

Индия трябва да изгради военната си мощ чрез конвенционални способности като стелт изтребители и системи за противовъздушна отбрана, с по-евтини мултипликатори на силата като дронове, киберспособности и системи, базирани на изкуствен интелект.

Националната стратегическа политика ще помогне и на индийската вътрешна индустрия да се съсредоточи върху заявените си военни цели, вместо да прави спешни поръчки по време на криза. Самостоятелността в отбраната е добро начало. Индийските играчи в отбраната ще се нуждаят от значителна подкрепа от индийското правителство, за да им помогне да станат основен глобален играч като китайската NORINCO, южнокорейската Korean Aerospace и турската Turkish Aerospace Industries, за да постигнат известна степен на самостоятелност.

Индия подсигурява залозите си, за да подготви армията си за бъдещи военни действия. Въздушният маршал Чоудхури вижда, че както пилотираните, така и безпилотните системи работят в тандем.

Въпреки това, при липсата на местен производствен капацитет за дронове с голяма продължителност на полета на голяма височина, Индия е принудена да закупи 31 MQ-9B SkyGuardians/SeaGuardians по сделка със САЩ за 3,9 милиарда долара. Тъй като HAL вече е обвързана с производството на изтребители LCA – и е изправена пред забавяния поради късни доставки на авиационни двигатели от GE Aerospace – индийското правителство търси частни играчи за програмата за разработка на средни бойни самолети от пето поколение (AMCA), чиято стойност се оценява на около 1,58 милиарда долара. Сред участниците са Tata Advanced Systems Ltd., консорциум, воден от Bharat Forge Ltd, и друг, воден от Larsen & Toubro.

Украйна превърна дроновете в бойно оръжие, но след като губи около 10 000 дрона на месец, тя увеличи капацитета си за производство на дронове с външна помощ. Индийската военна индустрия за дронове едва сега започва. Преходът на индийската армия към по-голяма автоматизация и безпилотни системи беше тласнат от операция Sindoor срещу Пакистан през 2025 г.

Индия има голяма индустриална база за граждански дронове, но само три до пет производителя имат капацитет да произвеждат дронове от военен клас. В момента 80% от дроновете, произведени в Индия, са за ISR (разузнаване, наблюдение, рекогносцировка), 15% са щурмови дронове, а останалите 5% са логистични дронове.

Сарджан Шах, управляващ директор на Shield AI, смята екипирането на пилотирани и безпилотни самолети за бъдещето на военновъздушните сили. През 2024 г. Shield AI, американски производител на дронове, се обедини с JSW Defence за производство на дронове V-BAT в Индия. Компанията инвестира 90 милиона долара за създаване на производствено съоръжение в Хайдерабад. Компанията предлага автономни самолети с вертикално излитане и кацане, което премахва зависимостта от дълги, фиксирани писти, осигурявайки оцеляване в съвременното бойно пространство.

Проблемът с индийската индустрия за дронове е в пропуските във веригата за доставки. Неотдавнашният конфликт в Западна Азия забави доставките на компоненти за дронове, произведени в Израел. Термокамерите и инфрачервената оптика зависят от германиеви лещи, полупроводник, контролиран от Китай. Наскоро базираната в Хайдерабад стартираща компания Aeon Spacelabs разработи първата в страната леща без германий, Lumira E40I50, за мисии за разузнаване и наблюдение.

За Индия, максимизирането на възпирането с ограничен отбранителен капитал може да не се състои в избора между изтребители и дронове, а в инвестирането в комбинация, която предлага най-голяма стратегическа възвръщаемост на рупия.