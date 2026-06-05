Европа складира достатъчно газ, за да избегне нова енергийна криза

Вероятно Европа ще разполага с достатъчно природен газ, за ​​да избегне скок в цените на газа и електроенергията и да предотврати инфлационна паника, въпреки че сезонното презареждане е бавно. Процесът на презареждане е усложнен от войната в Иран, която наруши около една пета от световните доставки на втечнен природен газ, а европейските газови запаси са изчерпани, достигайки четиригодишно дъно.

Европейски представители смятат, че регионалните газови запаси все още могат да се презаредят до около 80% от капацитета си преди началото на следващата зима, но целта може да се окаже твърде оптимистична, като настоящите темпове на презареждане предполагат, че Европа ще достигне само 70% от капацитета си до края на октомври, пише Bloomberg.

За да се преценят перспективите за европейската инфлация, е полезно да се погледне "под земята": към десетките хранилища за природен газ, използвани за складиране на гориво през лятото за зимата. Въпреки че сезонното презареждане е бавно, Европа вероятно ще натрупа достатъчно от стоката, за да избегне скок в цените на газа и електроенергията, подобен на този през 2022 г., и по този начин да предотврати всякаква инфлационна паника.

Допреди пет години сезонното презареждане беше рутинен процес, който привличаше много малко внимание, дори в енергийната индустрия. Тъй като търсенето на газ е ниско през пролетта и лятото, горивото е най-евтино тогава, така че тогава комуналните услуги и търговците го купуват и съхраняват под земята, за да го разположат, когато температурите паднат.

През 2021 г. Русия прекъсна доставките на газ за Европа преди нахлуването си в Украйна.

Последва извънредна ситуация с епични размери: Германското правителство трябваше да се намеси, за да презареди газовите площадки, което повиши цената на стоката до рекордно високите 345 евро (400 долара) за мегаватчас през юли 2022 г., в сравнение с нивата преди кризата от около 25 евро за MWh. Мощното покачване на цените остави Европейската централна банка и Банката на Англия изправени пред кошмарен сценарий, тъй като инфлацията скочи над 10%. В цяла Европа много правителства трябваше да се намесят, за да спасят семейства и бизнеси, изправени пред фалит поради високи сметки за комунални услуги.

Сега войната в Иран отново усложнява процеса на презареждане, тъй като затварянето на Ормузкия проток нарушава около една пета от световните доставки на втечнен природен газ. С все още пресен спомен за дебакла от 2021-2022 г., всички, от централните банкери във Франкфурт до търговците на акции в Лондон, нервно оценяват напредъка на презареждането на хранилищата.

Проблемът не е само в текущите потоци, а в отправната точка. Европа излезе от зимата на 2025-2026 г. с изчерпани запаси от газ, до четиригодишно дъно от само 27% от капацитета си. Оттогава процесът на презареждане протече толкова добре, колкото можеше да се очаква. От 1 април Европа е добавила еквивалента на 145 тераватчаса газ към запасите си, по-малко от около 166 теравата, добавени през същия период на 2025 г., но повече от 126 теравата през 2024 г. Но с толкова ниска начална точка, има много за наваксване. До 1 юни хранилищата бяха запълнени само на 41%, в сравнение със средна стойност от около 53% за 10 години.

Засега европейските служители не бият тревога. С регионалните цени на газа, които се движат малко под 50 евро за мегаватчас, континентът прави почти достатъчно, за да привлече доставки на втечнен природен газ от Северна и Южна Америка и да ограничи промишленото търсене. Брюксел смята, че регионалните газови запаси все още могат да се запълнят до около 80% от капацитета си преди началото на следващата зима, според Координационната група на ЕС по газа, панел от експерти от индустрията от Европейската комисия (ЕК) и страните членки.

Но моите приблизителни изчисления показват, че целта може да се окаже твърде оптимистична. При сегашните темпове на зареждане, моите изчисления показват, че Европа ще достигне само 70% от капацитета си до края на сезона за зареждане в края на октомври. Ако Ормузкият проток скоро се отвори отново, преди това ще пристигне още втечнен природен газ, което ще помогне за зареждането на подземните резервоари до по-комфортно ниво. Ако Европа успее да достигне около 75% от капацитета си, това би трябвало да е достатъчно.

Китай, най-големият вносител на катарски втечнен природен газ (LNG), и няколко други купувачи в Азия могат да смекчат всяко смущение много по-добре, отколкото Европа тогава, отчасти чрез преминаване към въглища от газ. Китай поема около 24% от целия износ на катарски втечнен природен газ; Индия, Пакистан и Бангладеш заедно представляват още 28%. Всички те разполагат с голям капацитет за работа с въглища. Япония и Южна Корея също преминават, доколкото могат, към въглища, като допълнително освобождават товари за европейските комунални услуги за зареждане на складове.

Европа произвежда повече електроенергия от слънчева и вятърна енергия сега, отколкото преди четири години, намалявайки изгарянето на газ. Ядреното производство във Франция, което беше ограничено през 2022 г., тъй като десетки реактори се нуждаеха от ремонт, помага. Водноелектрическата енергия също допринася много този път, което е рязък обрат спрямо сушата преди четири години.

През март цените на едро за кратко се повишиха до близо 75 евро за мегаватчас; банките от Уолстрийт публикуваха прогнози, предупреждаващи, че 100 евро за мегаватчас са зад ъгъла. Оттогава обаче референтните цени на газа се движат между 50 и 40 евро. Помага фактът, че Германия си е взела поука от 2022 г., когато Берлин изпадна в паника, впускайки се в масово изкупуване на газ, което създаде самоизпълняваща се ценова спирала.

Европейските правителства трябва да останат нащрек за потенциалната необходимост от намеса, за да помогнат за запълване на запасите, ако Ормузкият газ остане затворен след юли-август. Но засега те просто трябва да изчакат и да видят и да оставят пазара да си свърши работата.