Израел представи ново поколение бронирани системи срещу дронове

Израелска компания за брониране се отправя към Eurosatory по-късно този месец с три нови системи за защита на превозни средства, всяка от които е насочена към категория заплаха, която е станала рязко по-смъртоносна на съвременното бойно поле: мини, боеприпаси за атака отгоре и кумулативните бойни глави, които конвенционалната броня трудно може да спре, съобщава Defence.

Plasan, специалистът по оцеляване, базиран в кибуц Саса, с повече от четири десетилетия опит в доставката на броня на военни сили по целия свят, обяви системите на 4 юни 2026 г., преди публичния им дебют на изложението за отбрана Eurosatory в Париж от 15 до 19 юни. Трите продукта, LAPS, ATHENA и TAPS, се справят с отделна уязвимост в защитата на бронираните машини и заедно отразяват как пейзажът от заплахи, пред който са изправени екипажите на бронирани машини, се е разширил и разнообразил, откакто войните в Украйна и Газа върнаха оцеляването на превозните средства в центъра на дебатите за военните поръчки.

Най-технически отличителната от трите е LAPS, системата за активна защита на краката, която подхожда към оцеляването при взрив на мини от ъгъл, който пасивната броня не може да реши самостоятелно. Когато превозно средство удари мина или импровизирано взривно устройство, взривната вълна се издига нагоре през пода за милисекунди. Пасивната подова броня може да абсорбира част от тази енергия, но краката и стъпалата на седналите членове на екипажа остават силно уязвими към остатъчния импулс, който преминава дори през добре защитени подове. Травмите на долните крайници, включително фрактури, ампутации и тежки увреждания на меките тъкани, постоянно са сред най-често срещаните и изтощителни рани при инциденти с минни взривове в конфликти от Афганистан до Украйна.

LAPS се справя с този специфичен механизъм на нараняване,

като интегрира активна система за откриване в структурата на седалката с енергийно затихване на превозното средство. Когато системата засече събитие на минна експлозия, тя се задейства в рамките на милисекунди, повдигайки краката на пътника, преди да пристигне ударната вълна от пода. Пласан казва, че системата постига това, без да добавя тегло към превозното средство или да заема допълнително пространство, като и двете са от огромно значение за конструкторите на военни превозни средства, които вече управляват ограничени бюджети за тегло и ергономичност на екипажа. Компанията казва, че LAPS е проектирана да поддържа по-леки, по-ниски и по-ефективни конструкции на превозни средства, като същевременно подобрява цялостната защита.

ATHENA, усъвършенстваната удебеляваща енергийна броня, се справя с по-широк и по-стар проблем: кумулативната бойна глава, която е основният механизъм за побеждаване на бронята в ракетни гранати, противотанкови управляеми ракети и експлозивно формирани пенетратори в продължение на десетилетия. Оръжията с кумулативен заряд работят чрез фокусиране на експлозивната енергия във високоскоростна струя разтопен метал, която пробива стоманата с чиста скорост, а не с груба сила, поради което дори много дебела конвенционална стоманена броня може да бъде победена от относително малка бойна глава. Реактивната броня, която реагира на входяща бойна глава, като експлодира навън и разрушава струята, е стандартна контрамярка, откакто съветските сили за първи път разгърнаха Kontakt-1 през 80-те години на миналия век. Недостатъкът на експлозивната реактивна броня е, че външният взрив представлява риск за близката пехота и може да повреди външните системи на превозното средство. ATHENA избягва този проблем напълно. Plasan го описва като неексплозивно решение за реактивна броня, което комбинира композитна броня с разширяващ се междинен слой: когато струя с кумулативен заряд удари бронята, междинният слой се разширява механично, за да разруши пенетратора, без да генерира външно експлозивно събитие. Системата е проектирана да противодейства на кумулативните струи, RPG, експлозивно образувани пенетратори и кинетични пенетратори, като същевременно елиминира вторичните опасности, които експлозивната реактивна броня създава за спешените войски, действащи успоредно с превозното средство.

Третата система, TAPS, системата за защита от атака отгоре, отговаря на заплаха, която се превърна в един от определящите тактически проблеми през последните три години. Боеприпасите за атака отгоре, включително барикадиращи боеприпаси, които се пикират върху горните повърхности на превозните средства, артилерийски суббоеприпаси и гранати, пускани от дронове, удрят най-тънко бронираната част на повечето бойни машини. Горните повърхности дори на тежките основни бойни танкове обикновено носят далеч по-малко защита от фронталната дъга, тъй като традиционният дизайн на бронята е давал приоритет на заплахите, с които е най-вероятно да се сблъскат фронтално.

Украйна направи уязвимостта международно видима: кадри от дронове, пускащи боеприпаси върху палубите и люковете на двигателите на превозните средства, са сред най-широко разпространените бойни изображения от конфликта. TAPS се монтира над горните повърхности на превозното средство като допълнителна система, осигурявайки допълнителна защита срещу кинетични заплахи и артилерийски фрагменти, пристигащи отгоре. Plasan казва, че TAPS е успешно тестван от множество западни армии и е одобрен за полево разполагане, въпреки че компанията не е разкрила кои държави или програми са замесени.

"Тези нови решения отразяват променящите се изисквания за оцеляване на съвременните бойни полета и необходимостта от справяне с все по-сложните заплахи, насочени към бойните платформи", каза Гилад Ариав, вицепрезидент по маркетинга в Plasan. "Нашият фокус е върху разработването на усъвършенствани технологии за оцеляване, които подобряват защитата, като същевременно поддържат оперативната гъвкавост и ефективността на платформата."

Plasan доставя решения за брониране на големи OEM програми за превозни средства на множество континенти и разширява своите дейности по производство и индустриално сътрудничество в Европа и Северна Америка, като работи с местни индустриални партньори по трансфер на технологии и локализирано производство.