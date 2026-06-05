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28 години по-късно: Мики Рурк се покая пред бившата си съпруга Каре Отис

Вижте какво написа актьорът за модела, с който участваха заедно в хитовия филм „Дива орхидея“

05.06.2026 | 20:30 ч. 1
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Мики Рурк за първи път говори за болезнения си развод с модела на Vogue Каре Отис, като ѝ се извини за бурния им съюз почти 30 години след раздялата им.

Легендарният актьор публикува в Instagram в понеделник разтегливо послание към бившата си съпруга, в което написа: „Грешно момиче, не е нейна вина, цялата грешка е моя. Бях глупак толкова години, изобщо не е нейна вина, просто направих ужасна грешка, голямо съжаление, не е нейна вината, цялата вина е моя.“

73-годишният актьор от „Ангелско сърце“ беше женен за 57-годишната красавица в периода от 1992 до 1998 г.

Те се запознават, когато тя е избрана за ролята на младата любов Емили Рийд към героя му, милионера Джеймс Уилър, в пикантния филм на Залман Кинг „Дива орхидея“, излязъл през 1989 г.

Бракът им претърпява много възходи и падения, като Рурк е арестуван през 1994 г. за съпружеско насилие.

Отис също е прострелян в гърдите, след като пистолетът на Рурк, който той носи за безопасност, случайно се задейства в чантата ѝ.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

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