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Тежка катастрофа в София: кола се вряза в автобус, има загинал, 7 са тежко ранени (СНИМКИ)

Инцидентът е станал малко след 19.30 часа

05.06.2026 | 20:26 ч. Обновена: 05.06.2026 | 21:31 ч. 55

Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

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Тежка катастрофа е станала на ул. "Челопешко шосе" в София. Един човек е загинал, а поне 12 души са пострадали. 

По първоначална информация две коли са се състезавали, едната се е врязала в автобус на градския транспорт, който вследствие на сблъсъка се е преобърнал по таван. Загиналият е шофьорът на колата, на 27 години.

От Спешна помощ са изпратили 8 екипа на място, катастрофата е станала малко след 19:30 часа.

По предварителна оценка се съобщава за над 12 ранени.

Седем души от общо осем хоспитализирани са много тежко пострадали при катастрофатата, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ. 

По-рано от МВР съобщиха, че към момента 12 души са пострадали, а един е загинал при катастрофата. Загиналият е мъж на 27 години, казаха от Спешна помощ. 

Трима души са в болница „Св. Анна“, двама - във Военномедицинската академия, двама - в „Царица Йоанна – ИСУЛ", и един в „Пирогов".

От Спешна помощ - София са изпратили десет линейки на мястото на инцидента. Два спешни екипа остават на мястото на инцидента и продължават да преглеждат, като информацията е междинна.  

 

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