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Второ попълнение: Левски подписа с Давид Кусо до 2029 г.

Анголецът идва от португалското първенство

05.06.2026 | 20:45 ч. Обновена: 05.06.2026 | 20:45 ч. 1
Снимка: ПФК Левски

Снимка: ПФК Левски

Левски привлече второ ново попълнение след бразилеца Рейналдо. Клубът подписа договор със фланговия футболист Давид Кусо. 

Контрактът с анголския футболист е до лятото на 2029 година.

Давид Кусо е роден на 22 януари 2004 година в Луанда (Ангола). Юноша е на португалския Шавеш. През лятото на 2023 година е привлечен във втория отбор на клуба, а година по-късно е част и от представителния тим. С екипа на Шавеш записва 42 мача и 5 гола.

"Левски приветства с добре дошъл на "Герена" Давид Кусо и му пожелава много победи, голове и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от синия клуб.

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