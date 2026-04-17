В Кипър вдигнаха възрастта за тротинетки на 17 години

Досега можеха да ги карат навършилите 14

17.04.2026 | 08:26 ч. 4
Снимка БГНЕС

Кипър прие законови промени, с които възрастовата граница за използване на електрически тротинетки вече става 17 години.

Заедно с увеличаването на възрастта бяха одобрени и по-строги правила и нови технически стандарти, като целта е по-голяма безопасност. Досега право да използват тротинетки имаха младежи от 14 години нагоре.

Полицията вече ще може временно да изземва тротинетките при нарушения. Предложението за пълна забрана за използването на скутери на обществени места не беше прието.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

