Меган Маркъл: 10 години съм обиждана и атакувана

Меган Маркъл заяви, че е била най-тролваната личност в света. 44-годишната херцогиня на Съсекс била обиждана и атакувана в социалните мрежи през последните 10 години. Тя направи това заявление на събитие в Мелбърн в четвъртък, предават от "Female First".

Но платформите не стимулират хората да предприемат действия срещу жестоките тролове, отбеляза тя.

"Досега 10 години, всеки ден за 10 години, аз съм обиждана и атакувана. И аз бях най-тролваният човек в целия свят", каза звездата на събитието в Австралия.

Още по темата четете в teenproblem.net