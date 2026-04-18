Вкусни рецепти за злояди деца

Ако имате злояди деца, със сигурност едно от най-нежеланите неща за тях е зеленчукът! Същият зеленчук обаче изведнъж се превръща във ваш приятел, когато имате пица за вечеря. В следващите редове ви предлагаме някои прости, лесни рецепти, които ще накарат децата ви да оближат чинията си. Кои са те?

Пилешка паста Примавера

За нея ще ви трябва:

280 г паста пенне

2 супени лъжици екстра върджин зехтин

450 г обезкостени пилешки гърди без кожа, нарязани на кубчета

сол

смлян черен пипер

1 тиквичка, нарязана на тънки полумесеци

1 връзка аспержи, чиито твърди краища са отстранени и нарязани на парчета

1 чаша тънко нарязан червен лук

1 чаша чери домати, разполовени

2 скилидки чесън, смлени

1/2 чаша грах

сок от 2 прясно изцедени лимона

100 г прясно настърган пармезан

60 мл течна сметана

1 чаша едро нарязан пресен босилек плюс още малко гарниране

Приготвяне: Сложете голяма тенджера с подсолена вода да заври. Сварете пастата до състояние ал денте според инструкциите на опаковката. Запазете около 1/2 чаша вода от пастата и я оставете настрана. Отцедете пастата. Загрейте олиото в голяма тенджера на среден огън. Подправете пилешкото месо със сол и черен пипер и го гответе, докато покафенее от двете страни и е напълно сготвено. Прехвърлете пилешкото в чиния. Добавете малко вода в тигана и изстържете с шпатула или дървена лъжица, за да разхлабите всички кафяви парченца. В същия тиган добавете тиквичките, аспержите, червения лук и доматите. Гответе 3-5 минути, като разбърквате, докато зеленчуците омекнат. Намалете котлона на средно-слаб и добавете чесъна и граха. Гответе още една минута. Върнете пилешкото месо в тигана заедно със сварената паста и разбъркайте, за да се затоплят съставките. Разбъркайте лимоновия сок, пармезана, сметаната и пресния босилек. Добавете малко от запазената вода от пастата, ако е необходимо, за да се смесят всичко. Подправете със сол и черен пипер на вкус, гарнирайте с още пресен босилек и сервирайте.

Средиземноморска пица

За нея ще ви е необходимо:

1 тесто за пица (домашно приготвено или купено от магазина, на стайна температура)

120 г сос за пица

170 г моцарела, настъргана

½ голяма червена чушка, нарязана на резени

½ средна червена глава лук, нарязана на полумесеци

½ средна тиквичка, нарязана

30 г сушени домати, нарязани на резени

40 г маслини Каламата, нарязани на резени

75 г натрошено сирене фета

25 г пармезан, ситно настърган

малко пресен босилек

* За марината:

2 супени лъжици червен винен оцет

1 супена лъжица лимонов сок

1 скилидка чесън, смляна

½ чаена лъжичка дижонска горчица

½ чаена лъжичка захар

1 чаена лъжичка риган

60 мл зехтин

щипка сол

щипка черен пипер

Приготвяне: В голяма купа разбийте съставките за маринатата. Добавете 1/2 нарязана червена чушка, 1/2 нарязан червен лук и 1/2 тънко нарязана тиквичка и разбъркайте. Оставете настрана да се мариноват за около 15 минути. Докато зеленчуците се мариноват, загрейте фурната. Върху голям лист хартия за печене, поръсен с малко грис или брашно, разстелете тестото за пица. Разпределете соса за пица равномерно върху тестото, оставяйки 1-2,5 см открит борд. Поръсете 2 чаши настъргана моцарела върху соса. Извадете зеленчуците от маринатата и ги разпределете равномерно върху сиренето. Поръсете пицата равномерно със сушени домати, маслини, фета и 1/4 чаша настърган пармезан. Внимателно прехвърлете пицата върху тавата за пица във фурната, като използвате кора за пица или гърба на голяма тава за печене, и печете 8-10 минути, докато се сготви добре, сиренето се разтопи, стане златисто и „бълбукащо“. Извадете пицата от фурната и я оставете да почине около 5 минути. Поръсете със смлян червен пипер и нарязан босилек на вкус, преди да я нарежете и сервирате.

