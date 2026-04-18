Рецептата Dnes: Шоколадова торта с малко брашно

Много вкусна

18.04.2026 | 08:45 ч. 0
Снимка: istock

Ако обичате наситените шоколадови десерти, тази класическа италианска торта ще ви спечели с богатия си вкус и мека текстура. 

Съставки:

  • 200 г черен шоколад  с поне 60–70% съдържание на какао
  • 150 г масло 
  • 180 г захар 
  • 4 яйца 
  • 130 г брашно 
  • 10 г бакпулвер 
  • 1 ч.л. ванилия 
  • щипка сол

Приготвяне:

  • Начупете шоколада и го разтопете заедно с маслото на водна баня или в микровълнова фурна. Оставете сместа леко да се охлади. 
  • Разбийте яйцата със захарта до получаване на пухкава смес. 
  • Добавете разтопения шоколад и ванилията, като разбърквате внимателно. 
  • Пресейте брашното с бакпулвера и солта и ги прибавете към сместа. 
  • Разбъркайте до хомогенност. 
  • Изсипете тестото в намаслена и набрашнена форма. 
  • Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути. 
  • Оставете тортата да изстине преди да я извадите от формата. 
  • Поръсете с пудра захар и сервирайте. 

