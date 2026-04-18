Рецептата Dnes: Шоколадова торта с малко брашно

Ако обичате наситените шоколадови десерти, тази класическа италианска торта ще ви спечели с богатия си вкус и мека текстура.

Съставки:

200 г черен шоколад с поне 60–70% съдържание на какао

150 г масло

180 г захар

4 яйца

130 г брашно

10 г бакпулвер

1 ч.л. ванилия

щипка сол

Приготвяне:

Начупете шоколада и го разтопете заедно с маслото на водна баня или в микровълнова фурна. Оставете сместа леко да се охлади.

Разбийте яйцата със захарта до получаване на пухкава смес.

Добавете разтопения шоколад и ванилията, като разбърквате внимателно.

Пресейте брашното с бакпулвера и солта и ги прибавете към сместа.

Разбъркайте до хомогенност.

Изсипете тестото в намаслена и набрашнена форма.

Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути.

Оставете тортата да изстине преди да я извадите от формата.

Поръсете с пудра захар и сервирайте.

