Рецептата Dnes: Шоколадова торта с малко брашно

Ако обичате наситените шоколадови десерти, тази класическа италианска торта ще ви спечели с богатия си вкус и мека текстура.
Съставки:
- 200 г черен шоколад с поне 60–70% съдържание на какао
- 150 г масло
- 180 г захар
- 4 яйца
- 130 г брашно
- 10 г бакпулвер
- 1 ч.л. ванилия
- щипка сол
Приготвяне:
- Начупете шоколада и го разтопете заедно с маслото на водна баня или в микровълнова фурна. Оставете сместа леко да се охлади.
- Разбийте яйцата със захарта до получаване на пухкава смес.
- Добавете разтопения шоколад и ванилията, като разбърквате внимателно.
- Пресейте брашното с бакпулвера и солта и ги прибавете към сместа.
- Разбъркайте до хомогенност.
- Изсипете тестото в намаслена и набрашнена форма.
- Печете в предварително загрята фурна на 180°C за около 35–40 минути.
- Оставете тортата да изстине преди да я извадите от формата.
- Поръсете с пудра захар и сервирайте.
Още рецепти може да намерите в Az-jenata.bg