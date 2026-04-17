Живейте като италианските баби: Тайни за здраве и дълголетие

След като се премести в Италия през 2024 г., едно от първите неща, които журналистката Никол Карлис забеляза, беше специфичният начин на живот на италианските баби, или нони, пише тя за SELF.

Те ходят навсякъде пеша, често през целия град, без никаква помощ. Много от тях са облечени официално, но не се опитват да скрият възрастта си. Така че не е изненадващо, че в социалните медии се появи тенденция, наречена nonnamaxxing - идеята, че животът може да се подобри чрез възприемане на навиците на италианските баби.

Наистина можете да научите много от италианските баби. Италия е на самия връх в Европейския съюз по продължителност на живота, а броят на столетниците там нараства. Част от селото в Сардиния е сред петте сини зони в света, съобщава Index.

Какво е "nonnamaxxing"?

Съветите за nonnamaxxing включват по-малко време в социалните медии, домашно готвене и дълги обеди с приятели. Но зад това, което изглежда добре в Instagram и TikTok, се крие нещо повече. Лисия Ферц, 96-годишна баба от Витербо, казва пред SELF, че истината всъщност е обратното на отдръпването от живота.

"Нося грим и весели цветове, дори когато не излизам от къщата, защото е хубаво да се представя като акт на любов към себе си", казва Ферц.

Приемане на стареенето

Италианските баби обикновено не се опитват да изглеждат по-млади, отколкото са. На басейните и плажовете жени от всички възрасти, включително баби, често носят бикини. Това е освежаващо и отразява културното отношение, че стареенето е естествена част от живота.

Ферц вярва, че този начин на мислене е ключът към дългия и здравословен живот.

"Никога не мислете за себе си като за стар човек. Родени сте млади."

Доказано е, че позитивното отношение към стареенето може да помогне на хората да живеят по-дълго. Последните изследвания показват връзка между начина, по който жените гледат на стареенето, и скоростта, с която всъщност остаряват.

Соня Любомирски, професор по психология в Калифорнийския университет в Ривърсайд, казва, че начинът на мислене е като очила или палто.

"Отношението ни към стареенето е изключително важно. Дар ли е то? Представлява ли мъдрост, зрялост и богатството на живота или упадък и загуба? И двете могат да бъдат верни, но от нас зависи как да го гледаме."

Активна роля в грижата за другите

Когато родителите идват да вземат децата си от училище в Италия, там са не само майки и бащи, но и баби. Те са силно ангажирани в живота на внуците си и участват активно в тяхното възпитание. Италианската икономика разчита до голяма степен на неплатения труд на бабите, тема, често обсъждана в местни родителски групи.

Изследванията показват, че грижата за другите в напреднала възраст може да допринесе за по-здравословно стареене и да предпази от когнитивен спад. Едно проучване установи, че бабите и дядовците, които гледат внуците си, помагат им с домашните или ги карат на училище, получават по-добри резултати на тестове за памет и вербални способности от тези, които не участват в грижите за тях.

"Живея с внука си. Прабаба съм и всеки ден с правнучката ми е дар, който ме прави щастлива", казва Ферц.

Дори тези, които не са баба и дядо, могат да се възползват от това да помагат на другите. Според изследване, публикувано в Американския журнал за превантивна медицина, хората, които се занимават с доброволческа дейност повече от 100 часа годишно, имат по-нисък риск от смъртност, повече оптимизъм и по-силно чувство за цел.

Ходенето като начин на живот

Италианските градове и села са много удобни за пешеходци, така че ходенето там не е само отдих, а част от ежедневието. Дори и човек да има кола, много места могат да бъдат достигнати само пеша поради тесните улички, характерни за италианските градове.

"Ходенето е най-основната форма на физическа активност и стотици изследвания потвърждават, че помага на хората да остаряват по-бавно и по-добре", казва Даниел Либерман, професор по човешка еволюционна биология в Харвардския университет.

Паола Мариоти, педиатър и баба от Флоренция, казва, че ходенето е изключително важно за нея, както е било и за баба и дядо ѝ, които не са имали кола и са ходили навсякъде пеша. Днес тя се опитва да прави поне 5000 крачки на ден, а целта ѝ е 10 000. Проучване от 2025 г. установи, че дори 15 минути бързо ходене на ден могат да намалят риска от преждевременна смърт.

Изкуството да живееш в момента

В италианските кафенета бабите често пият кафе спокойно, наблюдават хората и не гледат мобилните си телефони. Някои биха го нарекли dolce far niente - сладостта на бездействието.

Такива моменти на почивка и присъствие са по-често срещани в Италия, но зад тях се крие нещо по-дълбоко. Те отразяват начин на живот, в който качеството е поставено пред количеството, а постоянната продуктивност не е най-важната ценност.

Психотерапевтът Джонатан Алпърт смята, че nonnamaxxing има по-малко общо с истинските италиански баби и повече с желанието на поколение Z да избяга от работната култура.

"Привлекателността се крие във фантазията за живот, който изглежда земно, топло и небързано. Много млади хора се изтощават от натиска да бъдат постоянно продуктивни и да правят живота си смислен."

Въпреки че многозадачността може да изглежда ефикасна, изследователите предупреждават, че тя често има обратен ефект и повишава нивата на стрес. Противоотровата на такъв начин на живот е по-съзнателният живот.

Хранене в хармония с природата

В Италия се набляга на сезонните храни. На много пазари клиентите могат да видят табели, изброяващи плодовете и зеленчуците, които са в сезон през определен месец.

Антонино Де Лоренцо, почетен професор по човешко хранене в Римския университет Тор Вергата, казва, че ценното не е само в разнообразието на диетата, но и във факта, че сезонните храни обикновено съдържат по-малко консерванти и индустриални добавки.

"Свежестта, разнообразието, зрялостта и начинът на приготвяне могат значително да повлияят на хранителната стойност на храната", казва той.

Всъщност средиземноморската диета, която се основава на зехтин, зеленчуци, плодове, пълнозърнести храни и бобови растения, се свързва с дълголетието. Изследователите често посочват, че средиземноморската диета не е диета, а начин на живот.

Връзка с общността

Италианските баби са известни с това, че да бъдат силно свързани със съседите и общността си, понякога дори прекалено. В социалните мрежи често се разпространява шега, че италианските баби са най-добрата система за сигурност в Италия.

"Най-важното нещо за дълъг и щастлив живот? Не се изолирайте", казва Ферц. "Винаги бъдете във връзка с хората, пътувайте, планирайте социални събития и излизайте от къщи."

Според изследвания, чувството за цел може да помогне за запазване на когнитивните способности в напреднала възраст и да намали риска от депресия и самота. Независимо дали става въпрос за хоби, доброволчество или участие в обществения живот, най-важното е да поддържате връзка с другите.

Защото, както казва Ферц, "единственото нещо, което наистина ви прави стари, е скуката".