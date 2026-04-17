Жените от семейство Тръмп вдигнаха грандиозно моминско парти

Моминското парти на Бетина Андерсън - годеницата на Доналд Тръмп-младши - е било за чудо и приказ, на фона на войната в Иран, която бъдещият й свекър води.

Грандиозното моминско парти на Бетина се е състояло в имението Мар-а-Лаго като на него изненадващо се е появил и бъдещият младоженец. Почти всички жени в клана Тръмп са присъствали на тържеството, което е било с тема „Омагьосаната градина“.

Семейство Тръмп скоро ще празнува сватба. Най-големият син на президента на Съединените щати, Доналд Тръмп-младши, се сгоди миналата година за Бетина Андерсън и въпреки че точната дата на церемонията не е обявена, всичко подсказва, че това ще е много скоро.

Впечатляващото имение на Доналд Тръмп в Палм Бийч, оценено на 180 милиона евро, е било мястото, на което миналата неделя се е състояло въпросното парти, с което Бетина се е сбогувала с необвързания си живот.

На обедното събитие са присъствали приблизително 100 гости, според Page Six, включително видни фигури от висшето общество на Флорида и настоящата политическа сцена. Декорът е бил щателно планиран: цветя по масите и украса на залата, елегантни сребърни прибори, козметични подаръци и торта, също украсена с цветя.

