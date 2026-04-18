Джейсън Стейтъм заведе децата си на басейн в пещера

Джейсън Стейтъм показа рядък и изключително личен поглед към семейния си живот, като сподели серия от емоционални кадри от луксозната си семейна почивка с годеницата си - супермодела Роузи Хънтингтън-Уайтли - и двете им деца.

Звездата от екшън киното, който обикновено пази личния си свят далеч от публичното внимание, този път зарадва феновете с красиви снимки от слънчевата им ваканция в Турция, където семейството се наслаждава на спокойствие, лукс и незабравими моменти заедно.

Джейсън Стейтъм и Роузи Хънтингтън-Уайтли избраха един от най-престижните курорти в Анталия-Белек, известен със своя разкош, частни басейни и впечатляваща архитектура. На снимките актьорът изглежда напълно отдаден на ролята си на баща, докато прекарва време със сина си Джак и малката Изабела край басейните и водните атракции на комплекса.

