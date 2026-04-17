6 често срещани мита за протеина, в които да спрете да вярвате

Празниците приключиха и отново е време да се завърнем в реалността. Трудно ни е да повярваме, че козунакът и курабиите бяха закуската ни преди дни, но истината е такава. Сега трябва да започнем отново с предварителното готвене, включването на зеленчуци и плодове в менюто и, разбира се, обръщането на специално внимание на протеина.

Говорейки за протеин, не знаем дали има човек, който вече не е чувал за него. В последните години макронутриента стана доста популярен не само сред професионалните спортисти, но и сред хората, които искат да подобрят здравето, физическата си активност и да свалят килограми. Да не говорим, че в търговската мрежа се появяват все повече десерти, печива, ястия и дори хлябове, които твърдят, че съдържат значително количество протеин.

С цялата тази информация е напълно нормално да се запитате дали протеинът е толкова полезен и необходим за тялото, колкото ни се представя. Необходим ли ни е, ако не тренираме всеки ден и не искаме да изградим мускулна маса? Може ли да прекалим с количеството протеин на ден?

За да ви помогнем да разберете всичко по-добре, ние събрахме най-често срещаните митове за протеина, за които трябва да знаете.

Мит №1: Протеинът е важен само за изграждане на мускули

Колкото и странно да звучи, протеинът не е само за бодибилдъри и съвсем спокойно може да се приема от всеки, дори от жени. Това е основен макронутриент в тялото, който е необходим за цялостното здраве. Тялото ни разчита на протеина за множество действия, включително възстановяване на тъканите, производство на ензими и хормони, както и за подкрепа на имунната система. Той също така е основен играч в поддържането на здрава кожа, коса и нокти. Плюс, протеинът поддържа ситостта след всяко хранене, което е от полза, ако искате да свалите излишни килограми.

