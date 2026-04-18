Натали Портман очаква трето дете на 44 години

Натали Портман е бременна с третото си дете, носителката на "Оскар" очаква бебе от партньора си, френския музикален продуцент Танги Дестабъл.

"Танги и аз сме много развълнувани. Просто съм много благодарна. Знам, че това е огромна привилегия и чудо", сподели тя пред списание Harper's Bazaar. Актрисата подчерта, че напълно осъзнава колко голям късмет е да бъде бременна на 44 години.

"Израснах, като чувах колко е трудно да забременееш", заяви звездата, отбелязвайки, че баща ѝ, Авнер Хершлаг, е гинеколог. "Имам толкова много хора, които обичам и които са имали толкова големи затруднения с това, че искам да проявявам уважение към към тази тема. Това е нещо толкова красиво и радостно, но също така не е лесно. И затова знам колко голям късмет. Напълно осъзнавам това и съм много благодарна", каза още тя.

Натали Портман беше омъжена за хореографа Бенджамин Милпие от 2012 г., с когото се разведоха през 2024 г. Те имат две деца – 14-годишния Алеф и 9-годишната Амалия.

Актрисата, която живее в Париж, започна да излиза с 45-годишния Танги в началото на 2025 г.