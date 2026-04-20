BGONAIR Live Новини Днес | 141

Шокиращи разкрития за поведението на Принс точно преди смъртта му

Легендарният изпълнител имал проблеми с паметта, страничен ефект от болкоуспокояващите

20.04.2026 | 21:34 ч. 2
Снимка: Istock

Снимка: Istock

Шокиращи нови разкрития около последните месеци от живота на Принс хвърлят допълнителна светлина върху тревожното състояние на музикалната легенда малко преди фаталната му смърт. Десет години след трагичната загуба на емблематичния изпълнител, бившият му колега и басист от The Revolution - Марк Браун (по-известен като BrownMark) - разказа за обезпокоителни промени в поведението на Принс, които според него ясно показвали, че нещо сериозно не е било наред със звездата в дните и месеците преди предозирането с фентанил.

Принс си отиде от този свят на 21 април 2016 г. По думите на Марк Браун, странното поведение на Принс се проявявало чрез сериозни проблеми с паметта, объркване и необичайна дезориентация. Музикантът разкрива, че след дълги години без контакт Принс лично се свързал с него и го поканил в Минеаполис с идея двамата отново да работят заедно и да възродят магията на The Revolution.

Марк Браун незабавно приел предложението, развълнуван от шанса да подновят сътрудничеството си. Когато обаче пристигнал, го очаквал шокиращ обрат – Принс напълно бил забравил, че сам го е поканил.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

