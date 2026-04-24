Обявиха Ан Хатауей за най-красивата на света

Но звездата имала неловка фаза

24.04.2026 | 00:05 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Ан Хатауей беше провъзгласена за най-красивият човек на света от списание "People" - в годишната му класация.
43-годишната актриса призна пред изданието, че с десетилетия се е чувствала неловко и некомфортно.

От "People" я питат дали е имала неловка фаза.

"За десетилетия - десетилетия. Мисля, че аз имах най-дългата, непрекъсната неловка фаза в Холивуд. Всъщност, мисля, че моята продължи до късните ми 30 години. Сигурна съм, че знаех, защото бях вътре в това. Имам предвид, имаш твоята нормална неловка фаза, когато си тийнейджър. Просто се чувствах така, сякаш никъде не може да ми стане комфортно, нали знаете? Не можех да намеря моята опора. Когато бях дете, открих, че говоренето е наистина трудно. Така че, чувствах известен стрес и тревожност около това просто да общувам", коментира звездата пред списанието.

