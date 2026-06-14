Тръмп ще обсъжда Иран и Ормузкия проток на срещата на Г-7

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да обсъди следващите стъпки за Иран по време на срещата на върха на Г-7, която ще се проведе следващата седмица, съобщава ДПА, позовавайки се на представители на американската администрация.

Сред основните теми ще бъде Ормузкият проток и по-конкретно възможното му разминиране. По-рано Тръмп заяви, че още днес може да бъде подписано споразумение за край на войната, но Иран изрази съмнение в подобен развой.

Срещата на върха на Г-7 ще се проведе от утре до сряда във френския курорт Евиан, на брега на Женевското езеро.

Според високопоставен представител на администрацията на Тръмп останалите шест водещи световни икономики са заявили готовност да се включат, след като бъде постигнато рамково споразумение с Иран.

Подготовка за мисия в Ормузкия проток

По данни на ДПА под ръководството на Франция и Великобритания се подготвя неутрална военноморска мисия в Ормузкия проток. Повече от 40 държави, сред които и Германия, са обещали подкрепа за бъдещата операция. Тя трябва да включва и разминиране.

Ормузкият проток е един от най-важните морски маршрути за световната търговия с петрол и газ, а напрежението около него се засили на фона на войната в Близкия изток.

Двустранни разговори в Евиан

По време на срещата в Евиан Тръмп ще проведе и двустранни разговори с представители на Египет, Катар и Обединените арабски емирства.

Очаква се основна тема в тези срещи да бъде войната в Близкия изток, включително ситуацията в Иран, Ливан и ивицата Газа, пише БТА.