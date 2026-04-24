Адриана Лима и Елза Хоск показаха дъщрите си в специална кампания за Деня на майката

Адриана Лима участва в новата кампания на Victoria's Secret за Деня на майката заедно с дъщерите си Валентина и Сиена.

Лима казва пред списание People, че моментът да бъде на снимачната площадка с момичетата си, които са в тийнейджърска възраст, е бил изключително специален.

Адриана, 16-годишната Валентина и 13-годишната Сиена участват в първата си съвместна кампания и то за марка, с която Лима работи от възраст, близка до тази на голямата си дъщеря.

Трите са част от кампанията на Victoria's Secret „Моделирана от мама“ в чест на Деня на майката заедно с колежките-модели от Victoria's Secret Елза Хоск и Джасмин Тукс и техните деца.

„Беше като моя мечта и съм удовлетворена като майка“, казва Лима пред списанието за възможността да работи с дъщерите си по този проект.

44-годишната красавица разкрива, че и двете ѝ дъщери мечтаят един ден да постигнат голям успех – едната като актриса, а другата като модел – така че тази фотосесия е била важен момент за всички тях.

