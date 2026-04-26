Разберете всичко за четирите деца на Кейт Бланшет, всяко с уникално име

В миналото децата са били кръщавани с традиционни имена, вдъхновени от прародители или църковни празници. Едва ли нашите баби и дядовци са си мислели, че техните внуци или правнуци ще учат заедно с деца на име Елизабет, Естер, Косара, Ивайа и други. Но и тези времена дойдоха, а основна причина за промяната в традициите се дължи и на влиянието на известните личности върху нашия живот. Все повече сме въвлечени в ежедневието на актриси, инфлуенсъри и модели, които споделят с нас части от живота си, включително и как кръщават децата си.

И една известна личност, която може да се похвали с четири прекрасни деца, всяко от които има уникално и интересно име, е Кейт Бланшет.

Носителката на „Оскар“ има трима синове – 24-годишния Дашиъл, 22-годишния Роман и 18-годишния Игнатиус – и една дъщеря, 11-годишната Едит, които споделя със съпруга си Андрю Ъптън.

И докато името на Бланшет е известно по цял свят благодарение на прекрасните ѝ превъплъщения във филми като „Карол“, „Тар“, „Властелинът на пръстените“ и „Странният случай с Бенджамин Бътън“, децата ѝ не са наясно точно колко влиятелна е майка им. В началото на 2022 година актрисата беше почетена с наградата „Чаплин“ в Ню Йорк, където разкри, че синовете и дъщеря ѝ „нямат идея“, че ще получи престижната награда, добавяйки че те не се интересуват толкова много от кариерата ѝ. „Казвам го в най-добрия и необиден начин“, каза още Бланшет.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg