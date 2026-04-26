Знаменитости, които издържат семействата си още от деца

Виждали сме сюжети в холивудски филми и сериали, в които децата се превръщат в отговорни възрастни по-рано от очакваното. Дали заради семейна трагедия, изоставяне или липса на способност един родител да се грижи за семейството, невръстните герои в тези истории са принудени да търсят различни начини за издържане на семейството.

Оказва се обаче, че реалният живот на някои известни актьори не е далеч от холивудската измислица. Дори я повтаря.

В някои известни семейства, като това на Кейт Хъдсън, Сури Круз, децата Пит-Джоли, Лили Роуз-Деп и много други, определено има финансова стабилност, за която мнозина мечтаят. Но в други краища на света, днешните познати актьори и актриси са тези, които се грижат за фамилията още от ранна детска възраст. Докато растат по различни телевизионни шоута и филмови снимачни площадки, те също така получават тлъсти чекове, които отиват за издръжка на семейството.

В годините след превръщането си в световни имена, звезди като Зендая, Сидни Суини, Деми Ловато и много други са говорели откровено за това, че са били глава на семейството си, въпреки че не са били достатъчно големи да пият или да шофират. Някои от тях дори са успели да платят ипотеката на родителите си.

Ето кои са звездите, които са носили основния доход на семейството си.

Зендая

Снимка: Getty Images

В интервю за Vogue през април 2024 година, Зендая споделя, че има смесени чувства за детското си звездно минало.

„Не знам дали имах друг избор“, казва тя пред изданието. „Имам смесени чувства относно детската слава и това да бъдеш под светлината на прожекторите, или да си дете актьор“.

„Виждали сме доста примери за това колко е вредно. Чак сега, като възрастна, осъзнавам, че актьорството е единственото нещо, което съм правила през живота си и не познавам нищо друго“, допълва актрисата.

Зендая добива световна слава със сериала Shake It Up по Disney Channel. Тя казва, че благодарение на успеха ѝ, е имало сериозна промяна в семейната йерархия.

„Имам чувството, че бях поставена на позиция за възрастни. Станах глава на фамилията много рано и имаше много промени в семейството. И изведнъж пораснах“, обяснява звездата от „Еуфория“.

Източник: Tialoto.bg