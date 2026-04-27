The Prodigy идват в разгара на лятото за концерт в София

Британските легенди The Prodigy се завръщат в България за концерт на Vidas Art Arena. Той ще бъде на 2 август, съобщиха отганизаторите от Fest Team.

Пионерите на британската електронна музика ще превърнат отворената сцена в Борисовата градина в среща с няколко поколения музикални фенове. Песни като Firestarter, Breathe, Out of Space и Smack My Bitch Up и до ден-днешен остават емблематични парчета, които променят звученето и отношението към електронната музика по целия свят.

Популярни с това, че предефинират границите между електронния звук и изкуството на изпълнение на живо, The Prodigy продължават да бъдат една от най-безкомпромисните групи в глобалната музикална култура. Техните лайв шоута рядко се възприемат като обикновени концерти, те са завладяващи преживявания, в които интензивността, звукът и енергията на публиката се сливат в нещо първично и неподправено. Десетилетия по-късно, The Prodigy продължава да поставят стандартите за висококачествени продукции и безкомпромисни изпълнения на живо.

Билетите влизат в продажба утре ексклузивно за членовете на Fest Club, на цени започващи от 66 евро, а масовата продажба започва в мрежата на Ticket Station в сряда, 29 април.