Ето как се развива връзката между Кендъл Дженър и Елорди

Кендъл Дженър е предпазлива относно развиването на връзка с Джейкъб Елорди. Скоро се появи информация, че 28-годишният актьор и 30-годишната моделка са заедно от февруари. Те се познават от години, тъй като се движат в едни и същи кръгове.

Сега източник на "Page Six" твърди, че звездите прекарват заедно време тайно от няколко месеца.

Той казва, че връзката им постепенно се развива към нещо повече - след като от години са приятели. Те често ходили на еднакви събития.

"Те се познават цял живот и движат в едни и същи кръгове. Те, всъщност, прекарват време заедно от няколко месеца, просто го правят тихо. Те просто се мотаят повече заедно и ще видят накъде ще се развият нещата", посочва източникът на "Page Six".

Казва се още, че Кендъл е премерена в подхода си към ситуацията.

