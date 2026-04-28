След смъртта на Лиъм Пейн: Кейт Касиди готова за нова връзка

Кейт Касиди сподели, че е готова отново да започне да ходи по срещи. 27-годишната инфлуенсърка беше съсипана, когато последният ѝ приятел Лиъм Пейн почина.

Певецът от One Direction си отиде от този свят на 31-годишна възраст, след като падна от тераса в хотел в Буенос Айрес, Аржентина. Това се случи в средата на октомври 2024 г. Кейт и Лиъм бяха заедно от октомври 2022 г. - общо 2 години, докато той почина.

Сега русокосата красавица сподели, че е готова отново да намери любовта и смята, че Пейн би одобрил това.

"Готова съм отново да започна да ходя по срещи. Мина година и половина, откакто Лиъм почина. Мисля, че любовта след загубата е голяма глава в твоето пътешествие на скръбта и аз не знам как това ще се усеща. Но аз знам, че обичах да бъда влюбена. Искам да имам деца един ден, искам да имам семейство и знам, че Лиъм би искал това за мен и ако ролите бяха разменени, аз щях да искам той да бъде щастлив и отново да се влюби.", коментира Касиди в Instagram видео.

