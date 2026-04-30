Чантите, които ще носим през пролет-лято 2026 (СНИМКИ)

Сезон пролет/лято 2026 определено няма да бъде поставен в рамки, що се отнася до модата, нашата визия и чантите, които ще носим. Гледайки най-доброто от световните подиуми, ставаме свидетели на истински визуален ренесанс, където чантата вече не е просто допълнение, а главното действащо лице в гардероба ни.

През пролетта и лятото ключовата дума е хипертекстура. Виждаме смело навлизане на обемни, пухкави повърхности, които превръщат аксесоара в тактилно преживяване. Паралелно с тях, пайетите превземат дневната светлина, доказвайки, че блясъкът вече не е само за вечерно парти. Дизайнерите си играят с мащабите по начин, който провокира – от масивни клъчове, носени небрежно под мишница, до иновативни миниатюрни чанти колани или такива през рамо, които скулптират силуета по един нов начин.

Истинският чар обаче се крие в геометричната свобода. Колекциите от Седмицата на модата в Милано, Лондон, Париж, Ню Йорк и други, предлагат разнообразие от модели чанти, които могат да допълнят всеки стил и визия.

