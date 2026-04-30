Журито на Венецианското биенале подаде оставки

Венецианско биенале съобщава, че считано от днес са получени оставките на Международното жури на 61-вата Международна художествена изложба “In Minor Keys“ от Койо Куо (9 май – 22 ноември 2026 г.). Журито беше в състав Соланж Фаркас (председател), Зое Бут, Елвира Дянгани Озе, Марта Кузма и Джована Дзапери, съобщават на официалния сайт на форума.

Соланж Фаркас е бразилка и е била директор на Културната асоциация "ВидеоБразил“, специализирана в информация за модерно изкуство. Зое Бут е кураторка, писателка и преподавателка, която работи в културни институции във Виетнам и Тайланд.

Елвира Дянгани Озе е испанка, а родителите й са от Екваториална Гвинея. Била е директор на Музея на съвременното изкуство в Барселона и куратор и творчески директор на Биеналето на народните изкуства в Абу Даби. Марта Кузма е американка, куратор и теоретик по съвременно изкуство и преподавател в Училището за изкуства в Йейл, на което е била и декан.

Джована Дзапери е историк, теоретик и преподавател в Университета в Женева, се посочва на сайта на Биеналето.

Това се случва само девет дни преди официалното откриване на Венецианското биенале и шест преди журито да започне обиколката си по павилионите на всичките 99 национални участници.

По традиция в трите дни преди официалното откриване на форума и церемонията по връчване на “Златен лъв“ и “Сребърен лъв“ журито минава на оглед през всички участници, за да вземе решение кой от проектите да награди.

Миналата седмица журито на 61-вото Венецианско биенале обяви, че Русия и Израел ще бъдат изключени от състезанието за наградите “Златен лъв“ и “Сребърен лъв“. Решението е свързано със заповедите за арест, издадени от Международния наказателен съд (МНС) за предполагаеми военни престъпления срещу руския президент Владимир Путин и израелския премиер Бенямин Нетаняху.

Вчера бе съобщено, че италианското Министерство на културата е изпратило инспектори на Венецианското биенале, за да съберат информация относно спорното решение да се позволи на руския павилион да отвори отново. / БТА