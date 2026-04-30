Ед Шийрън си обръсна главата

Ед Шийрън изненада феновете си с нова и доста различна визия. 35-годишният певец показа промяната на прическата си чрез публикация в социалната мрежа Instagram. Той публикува нова серия снимки.

На първия кадър виждаме, че Ед е решил да обръсне главата си и вече е с доста къса коса. Разделил се е с емблематичните си къдрици.

Така той иска да отбележи и промяна в своя живот.

"Да, обръснах главата си. Исках да я обръсна, за да означа ново начало. Много нови начала в живота ми в този момент. Харесва ми, мисля да я запазя по този начин", написа той към своя пост.

