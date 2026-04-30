Може ли витамин D да подобри либидото?

Здравословното сексуално желание зависи от много фактори – хормони, настроение, нива на енергия и цялостно здраве. Повечето хора свързват витамин D основно със здрави кости и силна имунна система, но все повече изследвания разглеждат и възможната му роля за сексуалното здраве и либидото. Някои проучвания показват, че ниските нива на витамин D могат да бъдат свързани с намалено либидо, еректилна дисфункция и хормонален дисбаланс.

Но може ли просто приемът на повече витамин D да подобри сексуалното желание? Отговорът е малко по-сложен от еднозначно „да“ или „не“.

Връзката между витамин D и либидото

Витамин D всъщност е хранително вещество с хормоноподобно действие, което организмът произвежда, когато кожата е изложена на слънчева светлина. Той влияе върху различни системи в тялото, включително имунната система, регулирането на настроението и производството на хормони. Тези функции могат косвено да повлияят на сексуалното желание.

Ниските нива на витамин D са свързани с понижено либидо както при мъжете, така и при жените. Хората с дефицит често изпитват умора, промени в настроението и по-ниски нива на полови хормони – фактори, които могат да намалят сексуалното желание.

Въпреки това изследователите подчертават, че витамин D рядко е единствената причина за ниско либидо. Обикновено той е само част от по-голяма картина, свързана със здравето.

Какво показват изследванията за витамин D и сексуалното здраве

Учени са изследвали връзката между витамин D и сексуалната функция в редица проучвания.

1. Влияние върху тестостерона при мъжете

Витамин D може да оказва влияние върху тестостерона – хормонът, който до голяма степен определя мъжкото либидо, според PubMed. Изследвания при мъже с дефицит на витамин D показват, че по-високите нива на витамина са свързани с по-високи нива на тестостерон и по-добри показатели за еректилна функция.

Други проучвания показват, че дефицитът на витамин D може да допринесе за еректилна дисфункция и намалено сексуално желание.

2. Влияние върху сексуалната функция при жените

Витамин D изглежда влияе и върху хормоналния баланс при жените. Едно изследване върху жени със сексуална дисфункция, отново цитирано от PubMed показва, че приемът на витамин D може да увеличи нивата на тестостерон и да подобри показателите за сексуална функция и удовлетворение.

Изследователите смятат, че витамин D може да влияе върху нивата на естроген, андрогени и други процеси в репродуктивната система, които са свързани със сексуалното желание.

Източник: Може ли витамин D да подобри либидото?