Уилям и Кейт отпразнуваха 15 години брак

Принц Уилям и Кейт Мидълтън вчера имаха повод за празнуване! 43-годишният принц и 44-годишната принцеса на Уелс отбелязаха 15 години брак.
Сватбата им се състоя на 29-и април 2011 г.
За щастливия повод кралските личности постнаха в официалния си профил в Instagram нова семейна снимка.
На нея се вижда как те лежат в тревата в градина с децата си и кучетата си. Всички са облечени спортно и небрежно - с тениски с къс ръкав, къси панталонки или дънки. Само Кейт е по дълъг бял панталон, както и блуза на райе в черно и бяло. Уилям пък е по тениска в зелено и къси сини панталонки.
На снимката всички изглеждат в чудесно настроение и се усмихват.
"Празнуваме 15 години брак", гласи текстът към семейния кадър.
Още по темата и снимката вижте в teenproblem.net