IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 5

Уилям и Кейт отпразнуваха 15 години брак

Постнаха нова снимка

01.05.2026 | 03:30 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Принц Уилям и Кейт Мидълтън вчера имаха повод за празнуване! 43-годишният принц и 44-годишната принцеса на Уелс отбелязаха 15 години брак.

Сватбата им се състоя на 29-и април 2011 г.

За щастливия повод кралските личности постнаха в официалния си профил в Instagram нова семейна снимка.

На нея се вижда как те лежат в тревата в градина с децата си и кучетата си. Всички са облечени спортно и небрежно - с тениски с къс ръкав, къси панталонки или дънки. Само Кейт е по дълъг бял панталон, както и блуза на райе в черно и бяло. Уилям пък е по тениска в зелено и къси сини панталонки.

На снимката всички изглеждат в чудесно настроение и се усмихват.

"Празнуваме 15 години брак", гласи текстът към семейния кадър.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

звезди принц Уилям Кейт Мидълтън брак двойка годишнина
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem