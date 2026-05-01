Флоралeн десен – най-актуалната тенденция в модата за пролет-лято 2026

Флоралните мотиви отново заемат централно място в модата за пролет-лято 2026.

Макар флоралните рокли отдавна да са символ на топлите месеци, новият прочит на дизайнерите и street модата ги превръща в модерно, смело и изненадващо решение за всеки гардероб. Именно затова въпросът не е дали да носите флорални рокли, а как да ги стилизирате така, че да изглеждат актуално, свежо и различно.

Ироничният коментар за „революционните“ флорални принтове от филма „Дяволът носи Прада“ (2006) днес звучи по-актуално от всякога, но с една съществена разлика – модата наистина успява да преоткрие тази тенденция. Вместо да разчитаме на класическата комбинация от рокля с флорални мотиви и сандали, сезонът пролет-лято 2026 ни насърчава да експериментираме с пластове, контрасти и нестандартни комбинации.

Флорална рокля-риза

Един от най-интересните начини да носите флорална рокля е като я превърнете в част от многослоен аутфит. Например рокля-риза с флорални мотиви може да бъде оставена отворена и носена като леко палто върху потник и дънки. Тази комбинация не само добавя динамика към визията, но и превръща иначе романтичната рокля в практичен и модерен елемент от ежедневния стил.

Това е перфектен пример как флоралните рокли могат да се адаптират към градската среда и да изглеждат едновременно небрежно и стилно.

