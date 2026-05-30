Рецептата Dnes: Италианска торта Nua

Италианските домашни торти са толкова вкусни и интересни за приготвяне. Днес споделяме една интересна рецепта за италианска торта Nua с лимонов крем.

Продукти:

За лимоновия крем:

2 жълтъка

60 грама захар

200 милилитра прясно мляко

20 грама царевично нишесте или брашно

сокът на ½ лимон

Настъргана кора на 1 лимон

За тестото на тортата:

4 броя цели яйца

160 грама захар

100 милилитра слънчогледово олио

60 милилитра прясно мляко

270 грама бяло пшенично брашно

1 пакетче бакпулвер

Настърганата кора и сокът от 1 лимон

Пудра захар за поръсване след изпичане

Начин на приготвяне:

Първо пригответе крема, за да има време да се охлади.

В малка тенджерка разбийте с телена бъркалка жълтъците със захарта и настърганата лимонова кора, докато побелеят.

Добавете царевичното нишесте и разбъркайте, за да няма бучки.

Започнете да наливате млякото на тънка струя, като бъркате непрекъснато.

Накрая сипете и лимоновия сок.

Сложете тенджерата на умерен огън и бъркайте без спиране, докато кремът заври и се сгъсти, около 3-5 минути.

Свалете от огъня, прехвърлете крема в купа и го покрийте със стреч фолио.

Фолиото трябва да докосва самия крем, за да не хване коричка.

Оставете го да изстине напълно.

Пригответе тестото, като в голяма купа разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути, докато станат на гъста, светла и пухкава пяна.

Намалете скоростта на миксера и добавете олиото, млякото, лимоновия сок и настърганата кора.

Пресейте брашното заедно с бакпулвера и ги добавете на части към течната смес. Разбъркайте добре, докато получите гладко, класическо кексово тесто.

Изберете кръгла тавичка за торти с диаметър 22–24 см.

Намажете я с масло и я поръсете с малко брашно, а може да я покриете и с хартия за печене.

Изсипете цялото сурово кексово тесто вътре и го загладете.

Вземете вече охладения лимонов крем.

С помощта на лъжица започнете да слагате големи купчинки от крема директно върху суровото тесто.

Не го заглаждайте, а просто го пуснете на различни места по повърхността, така ще потъне в тестото.

Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 45 минути или до готовност (тествайте с клечка за зъби).

Оставете тортата да изстине напълно, преди да я извадите от формата.

Поръсете обилно с пудра захар и сервирайте.

