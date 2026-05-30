Рецептата Dnes: Италианска торта Nua

Италианските домашни торти са толкова вкусни и интересни за приготвяне. Днес споделяме една интересна рецепта за италианска торта Nua с лимонов крем.
Продукти:
За лимоновия крем:
- 2 жълтъка
- 60 грама захар
- 200 милилитра прясно мляко
- 20 грама царевично нишесте или брашно
- сокът на ½ лимон
- Настъргана кора на 1 лимон
За тестото на тортата:
- 4 броя цели яйца
- 160 грама захар
- 100 милилитра слънчогледово олио
- 60 милилитра прясно мляко
- 270 грама бяло пшенично брашно
- 1 пакетче бакпулвер
- Настърганата кора и сокът от 1 лимон
- Пудра захар за поръсване след изпичане
Начин на приготвяне:
- Първо пригответе крема, за да има време да се охлади.
- В малка тенджерка разбийте с телена бъркалка жълтъците със захарта и настърганата лимонова кора, докато побелеят.
- Добавете царевичното нишесте и разбъркайте, за да няма бучки.
- Започнете да наливате млякото на тънка струя, като бъркате непрекъснато.
- Накрая сипете и лимоновия сок.
- Сложете тенджерата на умерен огън и бъркайте без спиране, докато кремът заври и се сгъсти, около 3-5 минути.
- Свалете от огъня, прехвърлете крема в купа и го покрийте със стреч фолио.
- Фолиото трябва да докосва самия крем, за да не хване коричка.
- Оставете го да изстине напълно.
- Пригответе тестото, като в голяма купа разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути, докато станат на гъста, светла и пухкава пяна.
- Намалете скоростта на миксера и добавете олиото, млякото, лимоновия сок и настърганата кора.
- Пресейте брашното заедно с бакпулвера и ги добавете на части към течната смес. Разбъркайте добре, докато получите гладко, класическо кексово тесто.
- Изберете кръгла тавичка за торти с диаметър 22–24 см.
- Намажете я с масло и я поръсете с малко брашно, а може да я покриете и с хартия за печене.
- Изсипете цялото сурово кексово тесто вътре и го загладете.
- Вземете вече охладения лимонов крем.
- С помощта на лъжица започнете да слагате големи купчинки от крема директно върху суровото тесто.
- Не го заглаждайте, а просто го пуснете на различни места по повърхността, така ще потъне в тестото.
- Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 45 минути или до готовност (тествайте с клечка за зъби).
- Оставете тортата да изстине напълно, преди да я извадите от формата.
- Поръсете обилно с пудра захар и сервирайте.
Още вкусни рецепти вижте в Az-jenata.bg.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.