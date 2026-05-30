Рецептата Dnes: Италианска торта Nua

Разкошен десерт

30.05.2026 | 08:40 ч. 2
Снимка: iStock

Италианските домашни торти са толкова вкусни и интересни за приготвяне. Днес споделяме една интересна рецепта за италианска торта Nua с лимонов крем.

Продукти:

За лимоновия крем:

  • 2 жълтъка 
  • 60 грама захар
  • 200 милилитра прясно мляко
  • 20 грама царевично нишесте или брашно
  • сокът на ½ лимон
  • Настъргана кора на 1 лимон

За тестото на тортата:

  • 4 броя цели яйца
  • 160 грама захар
  • 100 милилитра слънчогледово олио 
  • 60 милилитра прясно мляко
  • 270 грама бяло пшенично брашно
  • 1 пакетче бакпулвер
  • Настърганата кора и сокът от 1 лимон
  • Пудра захар за поръсване след изпичане

Начин на приготвяне:

  • Първо пригответе крема, за да има време да се охлади.
  • В малка тенджерка разбийте с телена бъркалка жълтъците със захарта и настърганата лимонова кора, докато побелеят.
  • Добавете царевичното нишесте и разбъркайте, за да няма бучки.
  • Започнете да наливате млякото на тънка струя, като бъркате непрекъснато.
  • Накрая сипете и лимоновия сок.
  • Сложете тенджерата на умерен огън и бъркайте без спиране, докато кремът заври и се сгъсти, около 3-5 минути.
  • Свалете от огъня, прехвърлете крема в купа и го покрийте със стреч фолио.
  • Фолиото трябва да докосва самия крем, за да не хване коричка.
  • Оставете го да изстине напълно.
  • Пригответе тестото, като в  голяма купа разбийте с миксер яйцата със захарта за около 5 минути, докато станат на гъста, светла и пухкава пяна.
  • Намалете скоростта на миксера и добавете олиото, млякото, лимоновия сок и настърганата кора.
  • Пресейте брашното заедно с бакпулвера и ги добавете на части към течната смес. Разбъркайте добре, докато получите гладко, класическо кексово тесто.
  • Изберете кръгла тавичка за торти с диаметър 22–24 см.
  • Намажете я с масло и я поръсете с малко брашно, а може да я покриете и с хартия за печене.
  • Изсипете цялото сурово кексово тесто вътре и го загладете.
  • Вземете вече охладения лимонов крем.
  • С помощта на лъжица започнете да слагате големи купчинки от крема директно върху суровото тесто. 
  • Не го заглаждайте, а просто го пуснете на различни места по повърхността, така ще потъне в тестото.
  • Печете в предварително загрята фурна на 170°C за около 45 минути или до готовност (тествайте с клечка за зъби). 
  • Оставете тортата да изстине напълно, преди да я извадите от формата.
  • Поръсете обилно с пудра захар и сервирайте.

