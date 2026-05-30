7 бюджетни подаръка за Ден на детето

Първи юни е празник на детската усмивка, а тя, за щастие, не се измерва в пари! Често най-ценните подаръци са не онези, които идват от магазина, а от сърцето, ръцете и споделеното време!

Ето седем идеи за бюджетни подаръци, които ще накарат децата ви да се зарадват:

Буркан с приключения

Изберете един стъклен буркан и го напълнете с 30 цветни листчета, като на всяко от тях напишете по едно малко приключение за всеки ден от месеца:

„Днес хапваме сладолед на пейката“,

„Вечерта правим лагер в хола с одеяла“,

„Рисуваме си татуси с флумастери“,

„Мама и татко разказват най-смешната си случка от детството“.

Всяка сутрин детето тегли по една бележка. Така подаръкът продължава цял месец.

Персонализирана приказка, написана на ръка

Купете обикновена тетрадка с твърди корици и напишете на ръка кратка приказка, в която главният герой е вашето дете. То може да спасява вълшебна гора, да открива изгубен остров или да се сприятелява с говорещо коте.

Добавете простички рисунки с цветни моливи – дори и да не сте художник, детето ще ги хареса, защото са направени от вас. Ако имате възможност, оставете празни страници, на които то само да дописва или дорисува историята.

Буркан „Направи си сам бисквитки“

В голям стъклен буркан наредете на пластове сухите съставки за бисквитки: брашно, захар, овесени ядки, шоколадов чипс.

Завържете панделка и прикачете етикет с инструкции: „Добави 1 яйце, 100 г меко масло и замеси с мама!“.

Получава се красив, апетитен подарък, който обещава час и половина мърляво, вкусно забавление в кухнята заедно.

Лов на съкровища у дома

Подгответе поредица от улики, скрити из апартамента.

Първата може да е залепена под възглавницата, следващата – в хладилника, третата – в обувката. Последната води до „съкровището“ – малка изненада.

Тя може да е нова книжка от кварталната книжарница за няколко евро, пакетче любими бонбони, саморъчно направен медал „Най-смел изследовател“ от картон и станиол, или просто картичка с обещание за цял ден игри навън с мама и татко.

