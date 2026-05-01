Хитовите маникюри за месец май

Май месец дойде. В разгара на пролетта сме, скоро ще се наслаждаваме на по-топло и слънчево време, а към края на месеца навярно ще усетим и полъха на лятото. С какъв маникюр да блеснете през китния и омаен май? Вижте тенденциите, според американското издание на "Cosmopolitan".

Басейн

Една много интересна тенденция. Това е да си направите маникюр с цвета на водата в басейните. Както стана дума - времето се затоппля, към края на месеца някои хора може да започнат да ходят по басейни и ноктите им ще са в тон. Така че - залагайте редовно на маникюри в аквамарин, синьо-зелено, наситено синьо - нито прекалено тъмно, нито прекалено светло. Такива нокти стоят много свежо.

Градинско парти

Е, тук се връщаме на по-скоро пролетна тематика. А нищо друго не говори повече за пролет от прекарването на време навън - в паркове, градинки, задни дворове. Това е времето на пикниците и фестивалите в парковете. Така че, може да си направите маникюр с градински мотиви - цветя, свежи плодчета, каре в пастелни цветове - като покривките на масите в градината или одеалата за пикници и т.н.

Цветни райета

2025 година беше годината на принтовете - райета, карета, точки, животински, флорални. И през 2026 г. повечето от тях остават актуални. Специално райетата са супер модерни за пролетта. И това влияе на маникюра. Спокойно може да си правите раирани нокти - нека са в свежи, светли 2-3 цвята, като бебешко розово, пастелно синьо, оранжево, виолетово, жълто.

