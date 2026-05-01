Как правилно да тренирате с тежести

За максимално добри резултати

01.05.2026 | 22:30 ч. 0
Снимка: istock

Когато влезете в залата, веднага виждате два типа трениращи: тези, които вдигат тежести и правят малко повторения, и тези, които изпълняват дълги серии с по-леки тежести. Коя стратегия е по-добра? Краткият отговор от спортната наука: и двете могат да работят – всичко зависи от вашите цели.

Предимството на силата: Големи тежести, малко повторения

Ако основната ви цел е да станете по-силни, нищо не може да замени вдигането на по-тежки тежести с по-малко повторения. Проучвания показват, че изпълнението на серии с нисък брой повторения и по-големи тежести (1-5 повторения с около 80-90% от максималното ви тегло за едно повторение) е най-ефективният начин за увеличаване на невромускулната сила.

Този тип тренировка подобрява способността на нервната система да активира мускулните влакна и да координира силата, което означава, че тялото ви ще става по-силно, докато се учи да използва повече мускулни влакна едновременно.

Предимства на вдигането на по-големи тежести:

  • Изгражда максимална сила по-ефективно от леките тежести.
  • Подобрява костната плътност, особено с напредване на възрастта.
  • Повишава увереността и физическите възможности в ежедневието.

Недостатъци:

  • По-голям стрес върху ставите и сухожилията.
  • Изисква отлична техника, за да се избегнат травми.
  • Може да бъде психически натоварващо и изисква повече почивка между сериите.

Мускулната издръжливост и „помпането“: Повече повторения, по-леки тежести

Тренировките с по-леки тежести и повече повторения (12-20+ на серия) не са просто „по-лесни“ – те са ефективен инструмент за мускулна издръжливост и хипертрофия, когато се изпълняват правилно. Повечето повторения създават повече метаболитен стрес в мускулите, което подпомага растежа и издръжливостта чрез увеличен приток на кръв, метаболитни продукти и време под напрежение.

Източник: Повече тежести или повече повторения – коя стратегия за мускули наистина работи

