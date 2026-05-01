Тържествена заря-проверка в Панагюрище в чест на 150 г. от Априлското въстание

С тържествена заря-проверка на площад „20 април“ в Панагюрище беше почетена 150-годишнината от Априлското въстание – една от най-героичните епопеи в българската история.

Преди 150 години по улиците на Панагюрище се чу гласът на спасението и на възкръсналата българска държава, заяви президентът Илияна Йотова.

„Въстанието от 1876 г. не избра мълчанието, а ни даде глас, с който се научихме да пеем и да плачем едновременно“, заяви кметът на община Панагюрище Желязко Гагов.

Той изтъкна, че героите преди 150 години са избрали смъртта, отказвайки се от живота, богатството и дори семействата си, за да извоюват свободата.

„Забравихме ли, че свободата е родена в тази най-дълбока рана? Ако я забравим, сме застрашени от ново робство“, каза Гагов, визирайки бурната международна обстановка, в която живеем.

„Убеден съм, че ще успеем да сътворим нов, успешен дом за нашата общност“, заяви кметът. Той призова младите поколения да се вгледат в образите на героите и да черпят пример от тях: „За да пребъде българският дух. За да пребъде България!“

Изявлението на Гагов беше последвано от слово на пловдивския митрополит Николай. Той призова събралите се да погледнат напрестолния кръст на църквата в село Поибрене, който беше изложен на площада.

„С този кръст е осветено знамето, ушито от Райна Княгиня. С него е благословена четата на Георги Бенковски“, каза Николай.

Той заяви, че кръстът е водил юнаците по трагичния им, но славен път. „Пред него са се клели, пред него са се молили преди битка“, каза митрополитът. „Пред този кръст смъртта се превърна в безсмъртие. Пред този кръст беше разпнато въстанието, но възкръсна България.“

Президентът Йотова заяви, че Панагюрище се е наредило сред градовете, превърнали се в символ на изстрадалата българска кауза.

„Скъпи панагюрци, само този, който не се е докоснал до вас, не знае как пазите спомена за Април 1876 г. Точно по тези улици през 1876 г. се чу гласът за българското спасение — гласът на възкръсналата българска държава“, каза Йотова.

Тя заяви, че свободата е продължила само миг, който обаче се усеща като цяла вечност. Йотова подчерта, че Панагюрище е люлка на българския парламентаризъм, тъй като само на 7 км оттук се е провело събранието на Оборище. Държавният глава заяви, че героите на Априлското въстание са водени от порива към свободата, от презрението към смъртта и от любовта към България.

Тя завърши с думи на летописеца на въстанието Захари Стоянов, който е казвал на панагюрци: „Вие превърнахте вашия град в безсмъртие“ и че Панагюрище заслужава да заема първа страница в българската народна история.

В тържествената проверка участваха Национална гвардейска част, като в строя застанаха 280 гвардейци. Ритуалът беше командван от майор Николай Стоянов, заместник-командир на Първи гвардейски батальон.

Сред официалните гости беше и председателят на 52-рото Народно събрание Михаела Доцева, за която това бе първо участие в официално събитие от такъв ранг.