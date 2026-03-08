От Пенелопе Крус и Хавиер Бардем до Зендая и Том Холанд – най-потайните сватби на знаменитости

В последните няколко дни се говори само за едно – дали Том Холанд и Зендая най-накрая са минали под венчилото? Според нейния стилист, Лоу Роуч, отговорът е „Да“, но майка ѝ описа ситуацията като „Забавна“. Кое е истина, няма да разберем докато Том или Зендая не решат да говорят открито. А имайки предвид желанието им за уединение и връзка далеч от общественото внимание, може да ни се наложи да почакаме доста.

Ако все пак актьорите са решили да направят тайна сватба, те не са единствените. Докато някои известни личности предпочитат да вдигат шумни партита, които продължават с дни (Приянка Чопра и Ник Джонас дори се ожениха на два пъти на два различни континента), други решават да се промъкнат между капките и да сключат брак далеч от всички погледи. Феновете и медиите научават за церемонията месеци, дори години по-късно.

От Бионсе и Джей Зи до Пенелопе Крус и Хавиер Бардем, вижте кои звездни двойки решиха да направят супер тайни сватби.

Том Холанд и Зендая

Снимка: Getty Images

Годежът на Том Холанд и Зендая предизвика широк отзвук в социалните мрежи – все пак двамата са едни от най-известните млади актьори – и феновете им с нетърпение очакваха сватбената им церемония. Но по думите на стилиста Лоу Роуч, моментът може би вече е отминал под носа на папараци, медии и почитатели.

Роуч, който работи от години със Зендая, създаде повод за спекулации, когато каза пред Access Hollywood, че клиентката му вече е омъжена жена. По думите му, сватбата вече се е състояла и всеки, който няма значение за светската двойка, е изпуснал събитието. Когато бе попитан дали говори истината, Роуч категорично заяви „Да, истината е“.

Няколко дни по-късно обаче майката на Зендая сякаш се опита да разсее слуховете, като сподели видео от интервюто на стилиста с думите „Забавно е...“.

Кой казва истината, никой не знае, докато Зендая или Том Холанд сами не решат да говорят по темата.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg