Спецчастите в действие: Командоси показаха обезвреждане с дронове ВИДЕО

Специалните сили демонстрираха своите умения в днешния празничен за Българската армия ден.

Командоси показаха спускане с парашути тип "летящо крило", които позволяват незабелязано прелитане до 10 километра от мястото на скока. След разузнаване с дрон групата прави засада на противниково превозно средство.

"Ще използваме разузнавателен дрон. Дронът е запуснат. Контролерът е запуснат. Често колегите се шегуват: "Отивате да играете игри", но не ние отиваме да тренираме постоянно, защото симулаторът е във вид на игра. Той ни дава пълния спектър от възможности да управляваме дрон с боеприпас отдолу. И така е много хубава тренировка за нас", каза оператор на дрон.

Накрая групата за диверсии в тила на врага атакува сграда в гората, където се помещава важен логистичен център на противника.

"Наблюдавахте една операция по унищожаването на противникова лаборатория за производство на безпилотни летателни системи", посочи командирът на група Специални сили полк. Стоян Асенов.

